Başkan Deveci: “Kadınlar birlik olup sesinizi yükseltin”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediyesi yönetiminde tüm kadınları gönüllü olmaya davet ederek, “Kadınlar birlik olup sesinizi yükseltin. Türkiye’nin her yerinden sizi duysunlar” dedi.



Atakum Kent Konseyi çatısı altında kurulan, kent yönetiminde kadınların söz sahibi olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği başarılı projelerle de Atakum’da birçok yaşama dokunan Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 2. Olağan Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu, CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kadın Meclisi delegeleri ve çok sayıda Atakumlu kadın katıldı.



“Her şey kadının eseri”

Atakum Kadın Meclisi’nin geçmiş dönemde çok güzel projelere imza attığını belirten Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Yeni yönetimin daha geliştirici çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bugün kadının isteyip yapamayacağı hiçbir şey yok. Şu an yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eseri. Sizden istediğimiz hep birlikte olun, beraber olun. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Kent Konseyimiz sizin yanınızda. Yönetim kuruluna hayırlı olsun diliyorum” diye konuştu.



“Gönüllü olmaya davet ediyorum”

Atakum Kent Konseyi ve çatısı altındaki meclislerin önemine değinen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Belediye yasasında gönüllülük üzerine bir madde var. Belediyelerde gönüllüler belediye müdürlerinin harcama yetkileri dışındaki tüm yetkileri kullanabiliyorlar. O yüzden içinizde birikimli, kentle ve belediyenin görev alanlarıyla ilgili meslek dallarındaki tüm kadınları gönüllü olmaya davet ediyorum. Atakum Belediyesi’nin başkanı, başkan yardımcısı, müdürü gibi bu kentin geleceğine ilişkin projelerinizi, planlarınızı bekliyorum. Atakum örnek bir kent olsun istiyorum. Şu ana kadar yaptıklarımızın hepsine yakını Karadeniz’de ilk. Samsun’da zaten ilk. Kadınlar birlik olup sesinizi yükseltin. Türkiye’nin her yerinden sizi duysunlar. Burası Samsun, Atatürk’ün kenti, ilk adım kenti. Nasıl ki kurtuluş yolunda Mehmetçiğin arkasında, yanında Türk kadını mermi taşımışsa; gün o gün siz de yeni baştan kurtuluş yolundan Samsun’dan çıkın ve Ankara’ya kadar gidin. Şerife Bacılar, Kara Fatmalar sizsiniz. Hepinize ayrı ayrı başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Birlikte güçlüyüz”

Yeniden başkan seçilen Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi ise, “Bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok değerli Atakum Belediye Başkanımız Sayın Av. Cemil Deveci’ye, Atakum Belediyesi’nin değerli personeline, bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kadın Meclisimize bugüne kadar yaptığı çalışmalar için, geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyelerine, çalışma komisyonlarına, STK’larımıza ve bütün gönüllü katılımcılarımıza emekleri için yürekten şükranlarımı sunuyorum. Kendi hikayesinin kahramanı olan bütün kadınlar için, ‘Benim Adım Kadın’ mottosuyla çıktığımız bu yeni dönemde, kadın merkezli çalışmalarımızı kadının toplumdaki yeri ve güçlendirilmesi, ortak akıl ile demokrasi mücadelemizin devamlılığı için biz kadınlar el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza yön vereceğiz. Çalışmaları ile kentimize değer katan vakıflar, dernekler ve her kesimden kadınlarımızla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz bunu biliyoruz ve bu gücün toplumda itici güç olacağına güvenimizin tam olduğunu bir kez daha yineliyor, bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.



Yeni yönetim kurulu listesi

Divan başkanlığını CHP Atakum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Kandemir’in yaptığı olağan kurul toplantısında, açık oylama usulü ile mevcut başkan Esin Çelebi yeniden başkanlığa seçildi. Çelebi’nin yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ecem Üner, Sevtap Gökduman, Müleyke Özer, Burcu Özyılmaz, Fatma Kuruahmet, Ayşe Sağdış, Selin Yaralı, Tülay Yıldırım, Huriye Ekici, Buket Bussu Vurkan, Hacer Kaya, Asuman Güneş, Satı Ermiş, Sevinç Aydın, Şerife Çeltekli, Ayfer Kasım Fırtına, Asiye Demirbaş, Özgür Gençkurt, Meliha Dündar.

