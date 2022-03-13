Minik öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu

İHA

Minik öğrenciler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İşaret Dili Kursuna giden minik öğrenciler, İstiklal Marşı’nı ve Bayrak şiirini işaret diliyle okudular.
19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Kursuna giden minik öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümünde İstiklal Marşı’nı ve Bayrak şiirini işaret diliyle okuyarak Mehmet Akif Ersoy'u andılar.
Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon, öğrencilere İstiklal Marşı’nı ve Bayrak şiirini işaret diliyle okumayı öğretti. İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı anısına kendi imkanları ile çektikleri video, sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.
Öğretmenler olarak bu projeyi gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını belirten Türk İşaret Dili Öğretmeni Aysel Kalyon, “Bundan 101 yıl önce şairimiz Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızı bizlere hediye etti ve o gün bugündür İstiklal Marşımız söyleniyor. Rabbim İstiklal Marşımızın tekrar yazılmasını nasip etmesin. İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yılı olması nedeniyle büyük bir gururla bu çalışmayı yaptık. Çok mutluyuz. Çocuklarımıza bunu aktarabildiğimiz için çok sevinçliyiz. Katılan öğrencilerle büyük gurur yaşadık" dedi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şinasi Aksan ise, “Türk İşaret Dili Öğretmenimiz Aysel Kalyon, Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Gamze Gene’yi, kıymetli öğrencilerimizi ve katkıda bulunan herkese, İstiklal Marşı’mızın 101. yıldönümünü nedeniyle çekmiş oldukları videodan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İstiklal Marşımızın 101. yıldönümünü kutluyorum” şeklinde konuştu.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol da, “Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının ve bütünlüğünün sembolü olan İstiklal Marşı’mızın 101. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde, marşımızın Türk işaret dili ile okunması da bizler için ayrıca bir mutluluk ve farkındalık vesilesi olmuştur. Bu müstesna çalışmada emeği geçen öğretmenlerimizi, kıymetli öğrencilerimizi ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Marşımızın 101. yıldönümünü kutluyor, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Başkan Deveci: “Kadınlar birlik olup sesinizi yükseltin”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Kadınlar birlik olup sesinizi ...
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci’den toplu sözleşme açıklaması
YEREL HABERLER Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci’den toplu ...
Vali Dağlı: “YİKOB, toplam kamu yatırımlarının yüzde 5 ile 10’unu gerçekleştiren kurum oldu”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “YİKOB, toplam kamu yatırımlarının yüzde ...
Çay ocağı ve tuvaleti yakan çocukların pişkinliği 'pes' dedirtti
YEREL HABERLER Çay ocağı ve tuvaleti yakan çocukların pişkinliği ...
Elektrik direğinden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik direğinden düşen yaşlı adam hayatını ...
Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 6 kişi adliyeye sevk edildi
İkinci el otomobil piyasası durgun 45 bin TL’ye satışa sunulan 33 yıllık Toros’a 43 bin TL teklif ettiler
YEREL HABERLER İkinci el otomobil piyasası durgun 45 bin TL’ye ...
Samsun'da eskrim heyecanı
YEREL HABERLER Samsun'da eskrim heyecanı
Sinsi hastalık ‘glokom’
YEREL HABERLER Sinsi hastalık ‘glokom’
Erken tanı ile görme kaybını engellemek mümkün
YEREL HABERLER Erken tanı ile görme kaybını engellemek mümkün
“Türkiye’de tuz tüketimi sağlıklı bir insanın alması gerekenden 3 kat fazla”
YEREL HABERLER “Türkiye’de tuz tüketimi sağlıklı bir insanın alması ...
Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 'alt sınırdan uzaklaştırılarak' ceza talebi
YEREL HABERLER Onur Anıtı´na saldıran kuzenlere 'alt sınırdan ...
İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz konser
YEREL HABERLER İlkadım Türk Sanat Müziği Korosu'ndan unutulmaz ...
133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının 3’te 1’ini karşılayacak
YEREL HABERLER 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, yem açığının ...
Sağlık çalışanları işaret dili ile İstiklal Marşı'nı söylediler
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları işaret dili ile İstiklal Marşı'nı ...
Genç çift, yelkenliyle dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Genç çift, yelkenliyle dünya turuna çıkmaya ...
Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Pandemide 76 eczacı hayatını kaybetti
Rektör Ünal: "Samsun yabancı öğrenci barındırmada ilk sırada" "Nitelikli bir altyapı oluşturmak açısından bu güç birlikteliğini önemsiyoruz"
YEREL HABERLER Rektör Ünal: "Samsun yabancı öğrenci barındırmada ilk ...
Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı
YEREL HABERLER Onur Anıtı'na saldıranlar hakkında savcılık ...
Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ay hapis
YEREL HABERLER Sahte polisin telefonla dolandırıcılığına 4 yıl 2'şer ...
Başkan Sandıkçı: “Kar yağışı sebebiyle 24 saat görevimizin başındayız”
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: “Kar yağışı sebebiyle 24 saat ...
Minikler ukulele öğrenip türküler söylüyor
YEREL HABERLER Minikler ukulele öğrenip türküler söylüyor
Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya adli kontrol

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.