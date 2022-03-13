700 liralık camı kırıp, içeriden bozuk para çaldı

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Samsun'da hırsız, şarküteri dükkanının 700 lira değerindeki camını kırıp içeri girerek, yazarkasadan bozuk para çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir şarküteri dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, M.U.'ya ait şarküteri dükkanının yaklaşık 700 lira değerindeki kapı camını kırarak içeri girdi. Hırsız yazarkasadan bozuk paraları çalıp kaçtı. Sabah iş yerini açmaya gelen M.U. hırsızlık olayını fark edince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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