İlkadım TSM Korosu’ndan “Kış Konseri”

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu'nun verdiği “Kış Konseri” davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, uzun bir aradan sonra “Kış Konseri” ile İlkadımlıların karşısına çıktı. İlkadım Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen konserde Türk müziğinin unutulmayan eserleri seslendirildi. Şef Erdal Şahin yönetiminde 24 koro üyesi solist ve 10 kişilik orkestra ekibinin konseri yaklaşık 3 saat sürdü. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserin birinci bölümünde Hüzzam Peşrevi eserleri, ikinci bölümde ise Rast Peşrevi eserleri izleyenlerden büyük beğeni topladı. 22 eserin seslendirildiği, davetlilerin de zaman zaman eserlere eşlik ettiği konseri İlkadım Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Cemal Kulein, Yaşar Kutbay, bazı sivil toplum örgütlerinin başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye birim müdürleri ve kalabalık bir müzik sever topluluğu takip etti.

Koro ve saz ekibini gönülden kutladığını ifade eden İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, uzun süreli emeğin ürünü olan konseri muhteşem bulduğunu söyleyerek, "Şefimiz Erdal Şahin ve öğrencileri, bizlere ve Samsun halkına unutamayacağı bir gece yaşattı. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

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