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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havzalılar tirit gecesinde buluştu

İHA

Havzalılar tirit gecesinde buluştu

Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Havza Belediyesi iş birliği ile bu yıl 17’ncisi düzenlenen Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi’ne yoğun katılım yaşandı.
Havza Belediyesi, Canik Belediyesi ve sponsorların katkıları ile Canik Sezai Karakoç Kültür Merkezi Çırağan Salonu’nda düzenlenen tirit programı Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri ile başladı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir katılanları masalarında ziyaret ederek, Havza Belediyesi tarafından kaplıca suyundan yapılan kolonyalardan hediye etti.
Halk oyunları gösterilerinin ardından Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt yaptığı konuşmada tiridin sadece bir yemek değil kültür olduğunu belirterek, “Bugün 17. Geleneksel Tirit Gecesi'nde beraber olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Pandemi nedeni ile ara verdik. İnşallah bundan sonra programlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.
Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da yaptıkları selamlama konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları vererek, geceye emeği geçenlere teşekkür ettiler.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, “Havza sadece tiridiyle değil aynı zamanda şifalı kaplıcalarıyla yüzlerce yıldır insanımıza şifa sunan bir hizmeti de var. Havza Organize Sanayi Bölgemizde devam eden fabrika yatırımlarımız var. Bin dekar olan Havza OSB’de genişletme çalışmaları başlandı. 3 bin 500 dekar genişleme alanı ile Havza 4 bin 500 dekar alana sahip olacak ve Karadeniz’in en büyük organize sanayi bölgesi olacak. Bu konuda da dur durak bilmeden Türkiye'nin her bir tarafında yatırım yapacağını düşündüğümüz herkese gidiyoruz” diye konuştu.
CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ise, “Havzamız bizim için çok önemli olan, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ev sahipliği yapmış bir ilçe. Havza OSB, Havza’nın gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rol oynayacak. Geceye emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve dernek başkanı Yahya Bozkurt tarafından geceye destek olanlara plaketleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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