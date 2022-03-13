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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her markette geçerli olan Hilal Kart 2042 aileye teslim edildi

İHA

Her markette geçerli olan Hilal Kart 2042 aileye teslim edildi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın gelir düzeyi düşük ilçe sakinlerine yönelik uygulamaya koyduğu Hilal Kart’ın kredi kartı gibi istenen her marketten alışveriş yapılmasını sağlayan versiyonu 2042 aileye teslim edildi.
Hilal Kart sistemi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere yapılan alışveriş desteğinde yeni bir dönem başladı. Buna göre İlkadım ilçesinde yardım alan ihtiyaç sahibi aileler, Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafında belirlenen gelir durumuna göre Hilal Kartlarına yatırılan miktarın istedikleri her markette kullanabilecek. Anlaşmalı banka tarafından verilen ve kredi kart özelliği taşıyan Hilal Kart ilçede tespit edilen 2042 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

“300 TL limitli Hilal kartlarla gönül rahatlığıyla alışveriş yapacaklar”
Uygulama hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Kredi kart özelliğine kavuşan Hilal Kart uygulamamızda derecesine göre birinci derecede 20 kişi, üçüncü derecede 2022 kişiye kartlarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. Toplam maliyeti 612 bin 600 TL olan sistemde her ay 300 TL limit bakiyesi olan kartımızın kontrolü tamamen bizde olacak. İhtiyaç sahibi kişilere her ay kartlarındaki bakiye ve limitleri SMS olarak bilgilendireceğiz. Bundan sonra da sosyal yardımlarla ilgili olarak yardım isteyenlere Hilal Kart’ı vermek istiyoruz. Rencide olmadan, istediğini istediği market ve bakkaldan alabilme imkanı sunuyoruz. Yardım yapılan mahallelerde dağıtılan malzemelerin bir çoğunu temin edebiliyorlar zaten. En önemlisi de insanların evine paket götürmeyeceğimiz için onları incitmemiş olacağız” dedi.

“Her gün 10 bin 700 ekmeği sofralarına ulaştırıyoruz”
Başkan Demirtaş, ”Hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle ekonomik anlamda zor günlerde vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. İlkadım'da kimse yatağa aç girmesin diye ilçemizde tespit edilen 2004 dar gelirli ailenin evine her gün 10 bin 700 adet ekmek ulaştırıyoruz. İlkadım’da yaşayan dar gelirli, mağdur durumdaki aileler, yaşlı ve kimsesiz kişilerin ailelerine İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından verilen ekmek markaları dağıtım işlemlerini herhangi bir karmaşaya meydan vermeden 3 yıldır aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

“14 kişiye 9 bin 200 TL nakdi destek verdik”
Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen “Destek Yardımı” kapsamında bugüne kadar 14 Kişiye 9 bin 200 TL nakdi yardım yapıldığını da anlatan Başkan Demirtaş,”İlkadım’da binlerce haneye ‘Hayır Çarşısı’ uygulaması ile giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için destek oluyoruz. Kadın Koordinasyon Merkezimiz tarafından vatandaşlarımızın kullanmadığı ya da eskimiş eşyalar kendi atölyemizde, tamir ve yenileme aşamalarından geçirilerek kullanıma kazandırılıyor. İhtiyaç sahibi insanlarımızın yardım başvurularını karşılıksız bırakmıyor yaşam desteği sağlıyoruz“ şeklinde konuştu.

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