Ozon, hacamat ve glutatyon tedavisiyle vücuda ‘gençlik aşısı’

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, vücuttaki antioksidan sistemleri harekete geçiren glutatyon tedavisi sayesinde özellikle bu pandemi sürecinde hastaların daha güvende olduklarını, hastalığı daha rahat atlattıklarını ya da hiç Covid19’a yakalanmadıklarını söyledi.

Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirip, antioksidan sistemlerini harekete geçiren tedavi yöntemlerinden en çok bilineni hacamat olarak dikkat çekiyor. Hacamatın yanı sıra son dönemde ozon tedavisi ve glutatyon tedavisi de oldukça etkili bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaya başladı. Medicana International Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, 3 tedavi yönteminin de sağlık açısından çok etkili olduğunu, glutatyon tedavisinin enerjisinin ise ozon ve hacamata göre daha yüksek olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Tedavilerin insan sağlığına etkilerine değinen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, “Glutatyon, dünyada bilinen en güçlü antioksidan moleküllerinin başında geliyor. Glutatyon, vücudumuzdaki antioksidan sistemleri harekete geçiriyor. Bağışıklığımızı arttırıyor ve vücudumuzu koruma altına alıyor. Glutatyon gibi ozon tedavisi de aynı mekanizma ile antioksidan sistemleri hareketlere geçirerek bağışıklığı artıyor ve hastaları koruma altına alıyor. Hacamat ise vücutta biriken ağır metalleri, toksinleri ve atıkları vücuttan uzaklaştırmak suretiyle bağışıklığa katkıları bulunuyor. Bu tedavilerin hastane koşullarında ve uzman, eğitimli insanlar tarafından yapılmaları çok önemli. Bu işlemlerin merdiven altı yerlerde değil de uzman kişiler tarafından yapılması gerekiyor” dedi.



“Gençlik aşısı denen glutatyon, hücreleri yenileyip, kanseri önlüyor”

Glutatyon tedavisinin önemi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Hayrullah Öztürk, “Glutatyon tedavisi alkol, sigara gibi maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasında çok etkili bir yöntem. Vücuda detoks yapmasının yanı sıra vücudun enerjisini de arttırıyor. Hastaların bitmek bilmeyen halsizlik ve yorgunluk şikayetlerine çok iyi geliyor, sabahları enerjik uyanmamızı sağlıyor. Glutatyon hafızaya çok iyi gelmesinin yanı sıra odaklanmayı arttırıyor, hastaların streslerini azaltıp, uykularını düzenliyor. ‘Gençlik aşısı’ dediğimiz glutatyon hücrelerde yenilenmeyi arttırıp, kanserin önlenmesine yardımcı oluyor. Karaciğer ve tüm hücreleri temizliyor. Glutatyonu haftalık tedavi şeklinde uyguluyoruz. Haftada 1 olmak üzere 6 seans çeklinde yapıyoruz. Hastalarımıza bol sıvı içmesini öneriyoruz. Özellikle uygulama sonrasında hafif bir yürüyüş yaparak terlemelerini, eve gittiklerinde de sıcak bir banyo yapmalarını öneriyoruz ki o glutatyon ile vücuttaki ağır metaller tutulup dışarıya atılabilsin” diye konuştu.



“Enerjisi en güçlü olan tedavi yöntemi glutatyon”

Ozon, hacamat ve glutatyon tedavisinin etki oranını da değerlendiren Dr. Öztürk, “Bu tedavi herkese yapılabilir, bir yaş sınırlaması yoktur. Çalışmalar, 18 yaş üstü kişilere yapılmasını öneriyor. Yan etki olarak hiçbir yan etki belirtilmiyor. Bu yöntem Türkiye’de çok uygulanan bir yöntem değil. İlaçlar yurt dışından özel sipariş ile Türk Eczacılar Birliği üzerinden geliyor. Glutatyon tedavisi özellikle bu pandemi sürecinde hastaların daha güvende olmalarını, daha rahat atlatmalarını ya da hiç Covid19’a yakalanmamalarına sebep olabiliyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi tedavisinde ozon, hacamat ve glutatyon arasında enerjisi en güçlü olan tedavi yöntemi glutatyon olarak bir adım öne çıkıyor” şeklinde konuştu.

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