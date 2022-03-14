'Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi'nin ihalesi yapıldı Sözleşme bedeli 46 milyon 45 bin 450 lira olan projenin inşaatının yaklaşık bir ay içerisinde başlaması planlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum’a yapılacak olan Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi'nin ihalesi yapıldı.

Yaklaşık bir ay içerisinde inşaat çalışmalarına başlanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi de ders çalışacak öğrencilerden araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen herkese sıcak bir ortam sunacak" dedi.

Eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde 5 bin 727 metrekare alana Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi kazandırmak için çalışmalara hız verdi. Projede 3 katlı bir kütüphane, 3 katlı bir sergi salonu, 2 katlı bir kafe restoran ve mescit yer alacak. Sözleşme bedeli 46 milyon 45 bin 450 lira olan projenin inşaatının yaklaşık bir ay içerisinde başlaması planlanıyor. 5 bin 727 metrekare çevre düzenlemesinden oluşacak olan Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe öncelikli olarak gençlerin hizmetine sunulacak. Bitirildiğinde alan bölge için de kültürel bir etkileşim noktası olacak.

“Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi projesi mimarisiyle, teknolojisiyle, fonksiyonelliği ile şehrin marka değeri olacak bir proje” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Atakum’dan Türkiye’ye Samsun’un çok önemli bir marka değeri olacak. Tam bir ahşap ağırlıklı. Ne var burada; kitap kafe, sergi alanları, sanat faaliyetlerinin icra edileceği mekan, restoran kısmı var. Toprak ve yeşille uyumlu bir proje olacak. 7’den 70’e yerli yabancı herkes oradan geçecek. Nefes alacak” ifadelerini kullandı.

Proje ile gençlerin yaşamına dokunacaklarını ifade eden Başkan Demir, "Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onlardan biri de Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi. Yüzlerce kitabın yer alacağı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunacağız. Gençlerin elinden tutulursa yarınların iş insanları, bilim insanları olacaklar. Gençlerimize yeter ki inanalım, ellerinden tutalım. Kitap Kafe ve Millet Kıraathanesi aynı zamanda gençlerimizin üniversiteli büyükleriyle sohbet edecekleri, tecrübe paylaşımı yapabilecekleri de bir mekan olacak. Kısaca burası gençlerimizin, kitap okumak isteyenlerin, araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenlerin buluşma noktası olacak. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere teknolojinin bu kadar ilerlediği bir ortam içerisinde insanları kitaplarla buluşturmak, kitaplarla haşır neşir etmek istiyoruz" diye konuştu.

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