OMÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama programı ve sergi düzenledi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetimi Atatürk Onur Anıtı’na çelenk koydu. Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze Alaylı'ya çelenk bırakma anında öğrenciler Abdülsamet Akyüz ve Ayşenur Bayram da eşlik etti.

14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile İlkadım ilçesi Atatürk Parkı’nda yapılan törende Samsun Tabip Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Diş Hekimleri Odası, 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Atatürk Onur Anıtı’na çelenk koydu. Çelenk törenine, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze Alaylı, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Sunter, Fakülte Sekreteri Hatice Aztopal ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Daha sonra Tıp Fakültesi’ndeki Mavi Salon’da gerçekleştirilen 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarına; Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze Alaylı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tevfik Sunter, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, öğretim üyeleri, asistanlar, öğrenciler ile Tıp Fakültesi personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından kutlama programı Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze Alaylı'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra tıp öğrencilerinden Kaan Can Atalay'ın konuşmasıyla devam eden tıp bayramı programına Belemir Uzun ve Metehan Verim'in şiirleri renk katarken; Kübra Kurt ve Yasin Öztürk'ün mini konseri ise katılımcılara büyük keyif yaşattı. Yoğun geçen programlarından biraz olsun uzaklaşan konuklar daha sonra yine tıp öğrencilerinden Günsu Gürgün, Ceren Alkan, Betül Şimşek, Meldanur Yaldız, Zeynep Doğan, Metehan Verim, Belemir Uzun'un '14 Mart Tıp Bayramı Tıp Öğrencileri Sanat Sergisi'ni gezdiler.

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