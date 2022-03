Canik’teki bilgi yarışmasına yoğun katılım

Canik Belediyesi’nin düzenlediği bilgi yarışması öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ Kitabı Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. 15 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek yarışmaya yaklaşık 2 bin ortaokul öğrencisi başvuruda bulundu.



“Kudüs’ü ilelebet özgür yaşatacak nesil bu nesildir”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı ile ilgili düzenlenen bilgi ve kültür yarışması ile amaçladıkları hedefin çocuklara hem okuma alışkanlığı kazandırmak hem de Kudüs hakkında onları bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Kudüs ve Filistin toprakları dünya tarihi ve İslam tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyada huzur ve barış ancak Kudüs’ün özgür kalmasıyla sağlanacaktır” dedi. “Kudüs adaletin, barışın, esenliğin başkentidir. Başkenti esaret altında olan bir dünya hiçbir zaman saadete erişemeyecektir” diyen Başkan Sandıkçı, “Dünyanın ve insanlığın selameti için Kudüs’ün o eski şanlı günlerine, özgürlüğüne yeniden bir an önce kavuşması gerekmektedir. Kudüs’ü ilelebet özgür yaşatacak, dünyayı da adalete kavuşturacak nesil bu nesildir. Kudüs’ü gündemimizden asla çıkarmayacağız ve Kudüs özgür kalıncaya dek bu haklı davayı her zaman haykıracağız. Çocuklarımıza da bu bilinci kazandırmak adına bu tür etkinlikleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. İlçedeki tüm ortaokulların katıldığı bilgi yarışmasında başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini duyuran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizdeki ortaokullar arasında düzenlenen 'Selam Sana Ey Kudüs' bilgi ve kültür yarışmasına katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.



Ödüller belli oldu

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki ortaokullar arasında düzenlenen ‘Selam Sana Ey Kudüs’ kitabı bilgi yarışmasında ilk ona giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye drone, dördüncüye akıllı saat, beşinciye paten hediye edilecek. Dereceye giren diğer yarışmacılar ise pek çok sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek. Ayrıca başarılı olan ilk 40 öğrenci Canik Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Çanakkale turuna katılmaya hak kazanacak.

Yarışmada başarı elde eden ilk on öğrencinin ödülleri 18 Mart 2022 tarihinde Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan “Kudüs'ten Çanakkale'ye Kardeşlik Gecesi” programında kendilerine takdim edilecek.

