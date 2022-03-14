Samsun'un Bafra İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çaba ve fedakarlıklar takdire şayan" dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın'ı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Kaymakam Ertürkmen yaptığı açıklamada, “Sağlıklı toplum olabilme yolunda gecegündüz var gücüyle çalışan, zaman ve mekan tanımaksızın insanları sağlığına kavuşturmak için üzerine düşen görevlerini büyük bir gayretle yapan sağlık çalışanlarımızın gösterdikleri çaba ve fedakârlıklar takdire şayandır. Bu sebeple, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu.

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