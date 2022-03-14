Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda 159 adet sentetik ecza ele geçirirken, E.A.'yı (24) gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlana zanlı, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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