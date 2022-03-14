İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da aracıyla çarptığı otomobildeki imam ve öğretmen karıkocanın ölümüne sebep olan sürücü, yargılandığı mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 14 Aralık'ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Y.E.Ç.'nin kullandığı otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Y.E.Ç., korktuğu için kaçtığını belirterek Irmak Polis Merkezi'ne teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.E.Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davada mahkeme, Y.E.Ç.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.