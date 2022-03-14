Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilçede okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Açıklanan okullarda uzaktan eğitimin ise devam edeceği belirtildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asarcık, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Havza, Ladik, Kavak, 19 Mayıs, Tekkeköy, Terme ve Yakakent ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilen okullar da yer aldı. Yüz yüze eğitime ara verilen okullarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.