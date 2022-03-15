Hasan Kılıç: “Kimse bilerek saç baş yolduracak pozisyonlar kaçırmaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Kılıç: “Kimse bilerek saç baş yolduracak pozisyonlar kaçırmaz”

İHA

Hasan Kılıç: “Kimse bilerek saç baş yolduracak pozisyonlar kaçırmaz”

– Samsunspor’un başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Kılıç, “Çok saç baş yolduracak kaçırdım ama bunu kimse bilerek yapmaz. İnşallah bundan sonra pozisyonlara girdiğimde atıp, skorumu da yükseltip takımıma katkı sağlamak istiyorum” dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan kırmızıbeyazlılarda sezon başından beri taraftarlar ile yıldızı barışmayan ve zaman zaman gerginlik yaşayan Hasan Kılıç, ilk kez açıklamalarda bulundu.

“Erzurumspor’u yenersek kesin playoff’a kalırız”
Çok kritik bir maça hazırlandıklarının altını çizen Hasan Kılıç, “Önümüzde zor bir Erzurumspor maçı var. Onları artık playoff hedefinde rakip olarak görüyoruz. Erzurumspor ile aramızda 5 puan fark var ve 1 maç eksiğimiz var. Erzurum’a galibiyet için gidiyoruz. Erzurumspor maçından galip ayrılırsak playoff’lara kesin kalacağımızı düşünüyorum. Taraftarlar arkamızda olsunlar, karşımızda olmasınlar. Sezon sonuna kadar sabretsinler. İnşallah ilk 6 içerisinde olursak çıkmaya en büyük aday Samsunspor’dur. Biz de takım olarak daha iyi çalışıp, playoff’a kalıp hedefe ulaşacağız” diye konuştu.

“Çok saç baş yolduracak kaçırdım ama bunu kimse bilerek yapmaz”
Net gol pozisyonları kaçırmasına rağmen oyun olarak kötü olmadığını savunan Kılıç, “Ben taraftarlara ve eleştirenlere saygı duyuyorum. Skor olarak memnun muyum? Değilim. Daha çok atabilirdim. Kaçırdığım çok net pozisyonlar oldu. Bunlar futbolun içinde var ama oyunsal olarak kesinlikle kötü olduğumu düşünmüyorum. Çok saç baş yolduracak kaçırdım ama bunu kimse bilerek yapmaz. İnşallah bundan sonra pozisyonlara girdiğimde atıp, skorumu da yükseltip takımıma katkı sağlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Maçın başında bir negatiflik oluyor, ‘etkilenmiyorum’ diyen yalan söyler”
Maç içerisinde kendisine gelen tepkiler ve negatif yorumlar hakkında ise başarılı futbolcu, “Her zaman söylüyorum; Samsunspor’un bende çok ayrı bir yeri var. Buradan gitsem de kalsam da Samsunspor benim için hep böyle kalacaktır. Taraftarlara sesleniyorum; sezon sonuna kadar bizim arkamızda durun. Sezon sonu gelsin, ondan sonra kim ne diyorsa desin. Yeter ki sezon sonuna kadar arkamızda dursunlar. Çünkü ‘etkilenmiyorum’ diyen yalan söyler. Maç başlıyor, 10., 20. dakikada skorda bir dezavantaj yok, direkt bir negatiflik oluyor. Bunu atmamız lazım. Taraftarlar bizim arkamızda durursa biz zaten takım olarak çok karakterli bir grubuz. Hocamız Fuat Çapa da çok kaliteli bir hoca. Herkese sahip çıkıyor. Hele hele bana burada çok büyük babalık yapıyor ve sahip çıkıyor. İnşallah hocamızla beraber sezon sonu hedefe ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Çift: “Erzurumspor deplasmanından 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum”
Takımın genç stoperi Yunus Emre Çift de Erzurumspor mücadelesine ilişkin şunları söyledi:
“Çok zorlu bir maça çıkacağız. Puansal anlamda da zor olacağını düşünüyorum. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Erzurumspor müsabakasında alacağımız bir galibiyet bizi üst sıralara yaklaştıracak. Biz iyi bir takım ve aileyiz. Erzurumspor deplasmanından 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başarılı sporcuya kaymakam ve başkandan destek
YEREL HABERLER Başarılı sporcuya kaymakam ve başkandan destek
Samsun'da 2022 Şubat ayında bin 665 konut satıldı
YEREL HABERLER Samsun'da 2022 Şubat ayında bin 665 konut satıldı
580 gram doğan Sude bebek hayata tutundu
YEREL HABERLER 580 gram doğan Sude bebek hayata tutundu
Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı
YEREL HABERLER Bafra'da KGYS ile trafik denetimleri başladı
Samsun'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da eğitime kar engeli
Camideki bilgisayarı ve yardım kutusundaki parayı çaldılar
YEREL HABERLER Camideki bilgisayarı ve yardım kutusundaki parayı ...
İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis
YEREL HABERLER İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 ...
Samsun’da kivi üretiminde hedef 4 yılda 1. sıraya yerleşmek
YEREL HABERLER Samsun’da kivi üretiminde hedef 4 yılda 1. sıraya ...
Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Asayiş uygulamasında uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 1.5 kilo bonzai ile yakalanan 2 kişi ...
Ertürkmen: "Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çaba ve fedakarlıklar takdire şayan"
YEREL HABERLER Ertürkmen: "Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği çaba ...
Canik’teki bilgi yarışmasına yoğun katılım
YEREL HABERLER Canik’teki bilgi yarışmasına yoğun katılım
4 mahallede 7 iş yerinin camını taşla kırıp hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 4 mahallede 7 iş yerinin camını taşla kırıp hırsızlık ...
Samsun'dan 36 proje bölge sergisinde
YEREL HABERLER Samsun'dan 36 proje bölge sergisinde
İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı
Samsun’da kuvvetli kar yağışı
YEREL HABERLER Samsun’da kuvvetli kar yağışı
Başkan Deveci’den sağlıkçılara çiçek jesti
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den sağlıkçılara çiçek jesti
OMÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER OMÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı coşkusu
“Eni’nin Kalbi” minik seyircileriyle buluştu
YEREL HABERLER “Eni’nin Kalbi” minik seyircileriyle buluştu
Doğu Park Amfitiyatroda TEKNOFEST hazırlığı
YEREL HABERLER Doğu Park Amfitiyatroda TEKNOFEST hazırlığı
Bafra Belediyesi’nden TEKNOFEST projelerine lojistik destek
YEREL HABERLER Bafra Belediyesi’nden TEKNOFEST projelerine lojistik ...
Havza’da zabıtadan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim
YEREL HABERLER Havza’da zabıtadan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.