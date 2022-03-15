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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 'Açık Kapı' 11 bin vatandaşa hizmet verdi

İHA

Samsun’da 'Açık Kapı' 11 bin vatandaşa hizmet verdi

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2021 yılında Açık Kapı bürolarına yapılan 11 bin 408 vatandaşın başvurusunun neticelendirildiğini belirtti.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Projesi kapsamında Samsun Valiliğinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Tekkeköy, Terme ve Vezirköprü ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan Açık Kapı Büroları faaliyetlerini sürdürüyor.
Açık kapı bürolarına 2021 yılında 11 bin 408 vatandaşımızın başvurdu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu başvuruların yüzde 55’inin sosyal hizmetler, yüzde 15’inin Vefa sosyal destek hizmetleri, yüzde 6’sının valilik hizmetleri, yüzde 5’inin valilik ve kaymakamlık sosyal yardım hizmetleri, yüzde 19’unun ise diğer hizmetler kapsamında yapıldığını ve yapılan başvuruların yüzde 100’ünün neticelendirildiğini söyledi.
Vatandaşların yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapabildiği Açık Kapı’nın vatandaşları dinlediği, taleplerini karşıladığı, yardım elini uzattığı ve memnuniyetini hedeflediği bir kapı olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “Zaman ilerledikçe ve devlet yapısı geliştikçe ihtiyaçlar ve hizmet başlıkları da çoğalmakla birlikte hizmet almayı kolaylaştıran çözümlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bu noktada, vatandaşlarımızın hizmete ulaşmasını kolaylaştırmak anlamında önemli bir misyon üstlenen Açık Kapı birimlerimiz, vatandaşlarımızı güler yüzle karşılayarak sorun, talep, öneri ve şikayetlerini dinledikten sonra bir rehberlik hizmeti vermek ve bu sayede hizmet almalarını kolaylaştırmak için yoğun bir gayret göstermektedir. Vatandaşlarımız tarafından yapılan başvuruların tamamının sonuçlandırılması da bu yoğun gayretin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu başarı ve özverili gayretlerinden dolayı tüm Açık Kapı personelimizi tebrik ediyor, vatandaşımızın taleplerinin en hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin en üst noktaya taşınması noktasında yürüttükleri çalışmalarda kolaylıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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