

Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, TIR'ın altına giren otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen polisler, soğukta üşüyen yaralıları montlarını sararak, ısıtmaya çalıştı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Samsun-Ankara yolu Ladik ilçesinde meydana geldi. Havza ilçesinden Samsun'a giden Veli D. (37) yönetimindeki 06 YA 8881 plakalı otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önünde giden Hayrullah K.'nin kullandığı 55 ACK 605 plakalı TIR'ın altına girdi. Kazada otomobildeki sürücü Veli D. ile Fatma D., Hatice D., Ramazan Ş. ve Münise Ş. yaralandı. Sağlık ekibinden önce kaza yerine ulaşıp, yaralılara müdahale eden trafik ekipleri, otomobilden çıkardı. Trafik polisleri, soğuk hava nedeniyle üşüyen yaralılara montlarını sarıp ısıtmaya çalıştı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Ladik Mustafa İNAN

2022-03-15 16:33:48



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