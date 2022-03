Atakum’a üçüncü AtaÇocuk kreşi açılıyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin üçüncüsü Mevlana Mahallesi’nde açılıyor. 17 Mart tarihinde kayıtlarına başlayacak AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi dört ayrı sınıfla daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim verecek.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin modern eğitim sistemiyle çocukların geleceğe daha güçlü hazırlanmaları ve Atakumlu çocukların eğitime eşit biçimde ulaşmaları hedefiyle kent sakinlerine sözünü verdiği AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin üçüncüsü yoğun talep üzerine Mevlana Mahallesi’nde açılıyor. 36 yaş arası miniklerin dört ayrı sınıfta eğitim göreceği yeni AtaÇocuk şubesi için kayıtlar 17 Mart tarihinde başlayacak. Kayıt için veliler telefonla arayabilecek veya AtaÇocuk Mevlana şubesini ziyaret edebilecek.



Nisan ayında eğitim başlıyor

Açılacak olan yeni AtaÇocuk şubesi ile ilgili bilgi veren AtaÇocuk Gündüz Bakımevleri Kurucu Müdürü Selin Yaralı, “Atakum Belediyemizin şu anda iki tane aktif kreşi var. Mevlana şubemizin üzerinde dört sınıflık yeni bir kreş yapımına başladık. Dört sınıfımız toplam 80 kontenjanlı olacak. Mevlana şubemizin üst katında ikinci bir Mevlana şubesi gibi düşünülebilir. Tüm kreşlerimizdeki eğitim öğretim programları burada da devam edecek. Üçüncü şubemiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan birkaç gün önce eğitime başlayacak, aynı zamanda mahallemize 23 Nisan hediyesi olacak. Kayıtlarımız Mevlana şubemizde yapılacak, başvuru yapmak isteyen sevgili velilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.



Minikler hayatın her alanına hazırlanıyor

AtaÇocuk’un yeni şubesinde de tıpkı diğer iki şubesinde olduğu gibi tüm eğitsel faaliyetler paralel ilerleyecek. Tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak ve tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşecek. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi her gün AtaÇocuk’ta yiyecek. Aynı zamanda çocuklar için gıda mühendisleri tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak. Psikolog da ruhsal ve bedensel gelişimlerini takip edip bireysel farklılıklara dikkat ederek yeteneklerini keşfetmek için özel program uygulayacak. AtaÇocuk’ta minikler velilerle iş birliği içinde hayatın her alanına hazırlanmaya devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.