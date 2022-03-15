16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tayfur KARAMehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde avdan dönen K.Y.K. (16), tüfeği boşaltmak isterken kazara annesi N.K.'yı (44) vurdu. Bacaklarından yaralanan N.K., tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Avdan dönen K.Y.K., tüfeğini temizlemek için evin salonuna geçti. K.Y.K. içindeki fişeği çıkarmak isterken tüfek ateş aldı, saçmalar annesi N.K.'nin bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

N.K. gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi´ne sevk edildi.

N.K.´nin ifadesi doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alınan K.Y.K., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-03-15 17:56:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.