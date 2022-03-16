Başkan Demirtaş: “Öğrencilerimiz kendilerine sunulan imkanları fırsata çevirmeli”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Günümüzde imkanlar noktasında öğrencilerimiz çok şanslı. Öğrencilerimizden tek istediğimiz, sunmuş olduğumuz imkânları fırsata çevirmeleridir” dedi.

İlkadım Belediyesi İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan adayların sınav kaygılarının azaltılarak motivasyonlarının yükseltilmesi ve meslek seçimlerine destek olunması amacıyla ‘Sınav Sürecini Yönetim Programı’ konulu seminer verdi. İLKEM Etüt ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde, akademisyen Büşra Öksüz hazırladığı sunum eşliğinde 21. yüzyılın meslekleri ve doğru tercih yapma noktasında pratik bilgiler verdi. Eğitim alan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilere seslenen Büşra Öksüz, “Seminerler sadece sınav öncesini değil, YKS sonrasında öğrencilerin ve ailelerin tercih dönemine de destek olma özelliğini taşıyor. Hepinizin sınav sonrası sınav hakkında söylemlere maruz kalmamanız maalesef mümkün olmuyor. Zorluk kolaylık derecesi, net hesaplama, arkadaşlarla yapılan netlerin kıyaslaması gibi durumları ülke genelinde birçok öğrenci yaşıyor. Birkaç gün sonrası ise öğrenci kendi kabuğuna çekilip tercih dönemine kadar ne yapması gerektiğinin iç muhakemesini yapıyor. Zaten en doğru olan da öğrencinin kendi iç muhakemesini yapmasıdır. Öğrenci eğer sınav öncesi hedef konusunda hala kararlıysa zaten çok zor bir süreç beklememiş oluyor kendisini. Fakat eğer istediğimiz hedef doğrultusunda sınav performansımızın yeterli olmadığını düşünüyorsanız kendinize soracağınız ilk soru; mezun öğrenci olarak bir yıl daha sınava girmeli miyim yoksa farklı mesleklere yönelmeli miyim? İşte bu noktada temiz bir liste oluşturularak bir uzman/rehber öğretmen ile paylaşılması önerilir. Böylelikle tercih döneminde hatasız bir tercih yapma imkanı olacaktır” diye konuştu.



“Sınava hazırlanan tüm öğrencilere başarılar diliyorum”

İLKEM bünyesinde eğitim alan gençlerimizin günümüzde farklı alanlarda kendilerini geliştirme noktasında verilen seminerin tercih yapacak yavruların istedikleri mesleklere yönelmesinde önem arz ettiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Dünyanın yeniden şekillendiği dijital mecrada hangi mesleğin seçimine ilişkin uzmanlarımızın görüşlerini alarak öğrencilerin seçeceği mesleklerde ufuk açıcı bilgiler aktarılıyor. Eskiden imkânlar sınırlıydı ve kaynaklar çok kısıtlıydı. Günümüzde bu anlamda çok öğrencilerimiz çok şanslı. Öğrencilerimizden tek istediğimiz sunmuş olduğumuz bu imkânları fırsata çevirmelerini bekliyoruz. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum, ayrıca öğretmen arkadaşlarımıza bu zor süreçte fedakâr çalışmaları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

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