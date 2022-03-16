Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gözaltı süresi mahkemece 2 gün uzatılan 2 kişi yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

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