Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Irak uyruklu 2 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gözaltı süresi mahkemece 2 gün uzatılan 2 kişi yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gemide şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Gemide şüpheli ölüm
Başkan Demirtaş: “Öğrencilerimiz kendilerine sunulan imkanları fırsata çevirmeli”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Öğrencilerimiz kendilerine sunulan ...
Sandıkçı: “Bu Ramazan’da da ulaşılmadık hiçbir gönül kalmayacak” Canik Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sandıkçı: “Bu Ramazan’da da ulaşılmadık hiçbir gönül ...
‘Güven’di telefonu çalındı ‘Acil arama’ bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçtı
YEREL HABERLER ‘Güven’di telefonu çalındı ‘Acil arama’ bahanesiyle ...
Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü 103 kilogram ağırlığında ve 3,5 metre uzunluğunda
YEREL HABERLER Dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü 103 ...
‘Tonton Ailesi’ obezite ameliyatı ile sağlığına kavuşuyor 153 kiloluk Halil Görmen, yıllardır gezemediği eşinin hayalini gerçekleştirmek istiyor
YEREL HABERLER ‘Tonton Ailesi’ obezite ameliyatı ile sağlığına ...
Tekkeköy’de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Tekkeköy’de üreticilere 6 ton silajlık mısır tohumu ...
Canik Hükümet Konağı inşaatının yüzde 60’ı tamamlandı
YEREL HABERLER Canik Hükümet Konağı inşaatının yüzde 60’ı tamamlandı
Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada teknik inceleme
YEREL HABERLER Heyelanla kaya parçaları düşünce boşaltılan binada ...
Samsun'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da eğitime kar engeli
Heyelanda kayaların yanına düştüğü 5 katlı bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Heyelanda kayaların yanına düştüğü 5 katlı bina ...
16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuk, kazara tüfekle annesini yaraladı
OMÜ Eczacılık Fakültesi’ni tercih eden öğrenciler Gazi Üniversitesi'nde okuyacak
YEREL HABERLER OMÜ Eczacılık Fakültesi’ni tercih eden öğrenciler ...
OMÜ’de Pi Günü kutlandı
YEREL HABERLER OMÜ’de Pi Günü kutlandı
Başkan Demir: "Nuri Asan Tesisleri’nin Samsunspor’a uzun süreli tahsisini yapacağız Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı karar toplantısı
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Nuri Asan Tesisleri’nin Samsunspor’a ...
Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyrukluya adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ'tan 2 yabancı uyrukluya adli kontrol
Atakum’a üçüncü AtaÇocuk kreşi açılıyor
YEREL HABERLER Atakum’a üçüncü AtaÇocuk kreşi açılıyor
Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi
Samsun'da havayolu yolcu sayısı yüzde 36 arttı Samsun-Çarşamba Havalimanı 91 bin 251 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Samsun'da havayolu yolcu sayısı yüzde 36 ...
Samsun'da tır devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da tır devrildi: 1 ölü
Otomobil, TIR'ın altına girdi; polis kazada yaralananları montuyla ısıttı
YEREL HABERLER Otomobil, TIR'ın altına girdi; polis kazada ...
Samsun’da 'Açık Kapı' 11 bin vatandaşa hizmet verdi
YEREL HABERLER Samsun’da 'Açık Kapı' 11 bin vatandaşa hizmet verdi
Sokaktaki canlar aç kalmıyor
YEREL HABERLER Sokaktaki canlar aç kalmıyor
'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini götürdü
YEREL HABERLER 'Alacağım' var diye kapıyı açtırıp çamaşır makinesini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.