Vali ve başkan 'Model Fabrika'yı inceledi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ankara’da Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni (Model Fabrika) gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sabah bazı ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya gitti. İlk olarak Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile birlikte Samsun’a kurulacak olan model fabrika ile ilgili bilgi aldı. ARGE çalışmalarının yapıldığı Ankara Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’ni (Model Fabrika) gezen Başkan Demir ve Vali Dağlı, buradaki çalışmaları yakından takip etti.

Samsun’a da kurulacak olan bilgi ve teknolojilerin yoğun kullanımı, elektronik ortama taşınması ile ilgili model fabrikanın önemine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi” (Model Fabrika), şehrimizin, bölgemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugün burada yapılan çalışmaları yerinde gördük. Türkiye’nin ilk model fabrikasını inceledik. Şehrimiz sanayisi ve üretimi için böyle önemli bir merkezin Samsun’da hayata geçirilecek olması bir kazanç. Büyükşehir Belediyesi olarak sanayi odamızla, iş insanlarımızla birlikteliğimiz, güç birliğimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edecektir. Üretimde verimlilik noktasında birlikte şehrimiz için güzel adımlar atacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.