Toybelen Sanayi Sitesi’nin yüzde 33’ü bitti

“Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümü” olarak gösterilen Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 33’ü tamamlandı.

Samsun’un çehresini ve vizyonunu değiştirecek Büyükşehir Belediyesi’nin Toybelen Sanayi Sitesi Projesi hızlandı. Yüzde 33 seviyesinde ilerleme kaydedilen projede, 1526’sı sanayi, 82’si ise ticari tipi olmak üzere toplamda 1608 iş yerinin inşaatında çalışmalar yoğunlaştı.

Türkiye’nin deniz manzaralı en modern sanayi sitesi yatırımını başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, inşaat sürecini yakından takip ediyor. Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 700 dönümlük Toybelen Sanayi Sitesi, planlandığı gibi 2023 yılında bitirilecek. Hizmete açılmasıyla Gülsan Sanayi Sitesi esnafından hak sahipleri, yeni dükkanlarına kavuşacak.

Sanayi sitesinde inşaat çalışmalarının aksamadan devam ettiği bilgisini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gülsan esnafı için sosyal bir proje olan Toybelen Sanayi Sitesi Projesi’ne ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Sık sık inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyoruz. Toybelen’de inşaat takvimi kusursuz şekilde işliyor. Şehrimize gerek mimarisi gerekse mükemmel altyapısıyla bölgenin en modern sanayi sitesini kavuşturuyoruz. Yeni sanayi sitesi, düzenli, temizliği ve yeşil alanlarıyla muhteşem bir yatırım” dedi.

Şehrin merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınmasıyla birlikte buradaki dönüşümü de başlatacaklarını kaydeden Başkan Mustafa Demir, “Esnaflarımızı yeni sanayi sitesine nakledeceğiz. Alanı tamamen boşalttıktan sonda Millet Bahçesi’ni de içine alacak şekilde tasarladığımız Karadeniz’in en büyük ve en muhteşem çevre projesine başlayacağız. Selatin camii, külliyesi, kültür ve eğitim alanları, 252 dönümlük botanik bahçesiyle müthiş yaşam alanına dönüşecek. 650 dönümlük bu alan, Samsun’un adeta kalbi olacak” diye konuştu.

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