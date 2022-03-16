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Heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada yeni gelişme Binanın taşıyıcı kolonları ve yapısal unsurları zarar görmemiş

İHA

Heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada yeni gelişme Binanın taşıyıcı kolonları ve yapısal unsurları zarar görmemiş

Samsun’da heyelan nedeniyle boşaltılan 5 katlı binada AFAD ekiplerince yapılan ilk incelemede binanın taşıyıcı kolonları ve yapısal unsurlarının zarar görmediği anlaşıldı.
Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçekaya Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı apartmana zarar verdi. AFAD ekiplerinin ve mühendislerinin günün ilk ışıklarıyla birlikte yaptıkları incelemelerde heyelanın 5 katlı binaya yaptığı tahribat araştırıldı. Kaya ve toprak parçalarının binanın ana unsurlarına zarar vermediğini gözlemleyen uzmanlar, raporu bugün hazırlayıp, ilgili birimlere gönderecek. Raporun birimlere gönderilmesinin ardından söz konusu binanın tekrar ikamete açılması bekleniyor.
İncelemede, ilk bulgulara göre binanın ikamete açılmasında bir sıkıntı gözlemlenmediği ve 17 Mart Perşembe günü nihai kararın tüm birimlere ve ilgililere iletileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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