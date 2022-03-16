10 bin çocuk müzede eğitim aldı

Samsun'da, "Müzede Bir Gün Projesi" kapsamında 10 bin öğrenciye müzede eğitim verildi.

Gençleri ve çocukları merkeze alan örnek yatırımları hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini gençlerle birlikte şekillendiriyor. Samsun'da lise ve üniversite hazıklık kursları, kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleri ile gençlere yönelik hizmetlere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklar içinde yürüttüğü “Müzede Bir Gün Projesi” ile de rekor sayıya ulaşıldı. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik olan proje ile öğrenciler müze kültürünü, kentin tarihi ile ilgili tüm detayları yaşayarak öğrendi. Proje kapsamında son bir yılda 10 bin öğrenciye müzede eğitim verildi.



“Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimiz”

Her zaman çocukların ve gençlerin yanlarında olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz gençlerimizi ve çocuklarımızı sadece gelecek olarak değil, bugünümüz olarak da görüyoruz. Onlarsız bir Türkiye ve dünya düşünülemez. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten onların hayatlarını kolaylaştıracak önemli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Farklı etkinlik ve aktivitelerle sosyalleşmelerine katkı vermeye çalışıyoruz. Her yaptığımız proje ve çalışmada onları hayata en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Gençlik Hareketi Projemiz ile gençlerimize şehrimizin tarih ve kültür gezileri düzenliyoruz. Müzede Bir Gün Projesi ile çocuklarımızın bizzat yerinde eğitim almalarına olanak sağlıyoruz. Proje sayesinde çocuklarımızın belleğinde geçmiş ile bugün arasında müthiş bir bilinç oluşuyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile iş birliği halinde bu yıl içerisinde 10 bin çocuğumuz müzede eğitim gördü. Rekor bir sayıya ulaştık. Hedefimiz bu sayıyı bu yıl üç katına çıkarmak" dedi.

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