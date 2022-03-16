Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye ceza yağdı

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Samsun'da 3 ayrı davada uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 kişiye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada, uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan B.Ö. 6 yıl 3 ay hapis ve 15 bin 500 TL adli para cezasına, E.A. 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına, G.Y. ise 5 yıl 2 ay 15 gün hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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