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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’un kaba yem ihtiyacı 1,2 milyon ton

İHA

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da 396 bin 87 büyükbaş, 275 bin 792 küçükbaş ve 4 bin 751 tek tırnaklı hayvan mevcudunun yıllık 1 milyon 272 bin 68 ton kaba yem ihtiyacı bulunduğunu, bunun ekiliş alanları, mera alanları, orman ve fındık bahçeleri ile sap samanlardan karşılandığını söyledi.

Samsun’un kaba yem ihtiyacı 1,2 milyon ton

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’da 396 bin 87 büyükbaş, 275 bin 792 küçükbaş ve 4 bin 751 tek tırnaklı hayvan mevcudunun yıllık 1 milyon 272 bin 68 ton kaba yem ihtiyacı bulunduğunu, bunun ekiliş alanları, mera alanları, orman ve fındık bahçeleri ile sap samanlardan karşılandığını söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesiyle koordineli yürütülen Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme ve Geliştirme Projesi kapsamında Havza ilçesinde yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam törende yaptığı konuşmada, “Hayvancılık işletmelerinde maliyetlerin yüzde 75’ini yem gideri oluşturmaktadır. Hayvancılık işletmelerimizi desteklemek adına, girdi maliyetlerini karşılamak, hayvanların yem ihtiyacını gidermek, meralarımızı daha iyi kullanmak ve ürünlerimizin zayiatını engellemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz projeler üreticilerimize hayırlı olsun. İlimizde 396 bin 87 adet büyükbaş, 275 bin 792 adet küçükbaş ve 4 bin 751 adet tek tırnaklı hayvan mevcudumuzun 1 milyon 272 bin 68 ton kaba yem ihtiyacı bulunmaktadır. Samsun ilimizin kaba yem ihtiyacını 662 bin 689 dekar yem bitkileri ekiliş alanları, 160 bin 892 dekar mera alanlarından, 1 milyon 950 bin dekar otlatmaya açık orman ve fındık bahçelerinden ve 1 milyon 110 bin 711 dekar arpa, buğday, dane fiğ üretiminden ve arta kalan kısmı da sap samanlardan elde edilen toplam 967 bin 89 ton kaba yemden karşılamaktayız” dedi.

18 milyon 940 bin TL destek
2021 yılı yem bitkileri desteklemelerinin 08 Mart’tan itibaren ödenmeye başlandığını, 10 bin 157 üreticiye 268 bin 782,49 dekar yem bitkisi ekilişi için 18 milyon 940 bin 957,38 TL destekleme ödemesi yapıldığını belirten Sağlam, “Samsunlu üreticilerimize 2021 yılında Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ve DOKAP idaresi ile birlikte yürütülen projeler ile 27 bin kg silajlık mısır, 20 bin kg yem bezelyesi, 7 bin kg yonca, 6 bin 500 kg korunga, 3 bin kg İtalyan çimi, 10 bin kg silajlık soya olmak üzere 73 bin 500 kg yem bitkisi tohumu hibe edilerek 15 bin 500 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmıştır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile 2022 yılında uygulamaya koyduğumuz Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarını Artırma Projesi ile üreticilerimize yüzde 60 hibeli olarak 21 bin dekar alanda üretilmek üzere 42 bin kg silajlık mısır, 2 bin 800 dekar alanda üretilmek üzere 7 bin kg yonca, 500 dekar alanda üretilmek üzere 5 bin kg korunga, 6 bin 900 dekar alanda üretilmek üzere 69 bin kg yem bezelyesi ve 2 bin 500 dekar alanda üretilmek üzere 10 bin kg hibe İtalyan çimi tohumluğu üreticilerimize hibe edilecektir. Böylece toplamda 133 bin kg hibe edilecek yem bitkisi tohumluğu ile 33 bin 700 dekar yem bitkisi ekilişi sağlanmış olacaktır” diye konuştu.
Programa Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ve üreticiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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