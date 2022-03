Söz gençlerde Öğrencilere soru bankası

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik Çalıştayı’nda gençler düşüncelerini paylaştılar.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 17 ilçede organize edilen Gençlik Çalıştayları sürüyor. Asarcık ilçesinden start alan çalıştayların üçüncüsü Alaçam'da yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapılan toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İlçe Gençlik Spor Şube Müdürü Cansu Keskin Karaaslan ve 250 genç katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte sivil toplum örgütleri, lise ve üniversite temsilcileri sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, Gençlik Hareketi'nin “İdeallerin ülken kadar büyükse; Büyükşehir seni bekliyor” mottosuyla yola çıktığını söyledi. Bu amaçla düzenlen çalıştaylar ile gençlerin ilçelerinde gördükleri sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığını ifade eden Akdin, “Proje ile tüm ilçelerdeki gençlerimizi ortak akılda buluşturuyoruz. Ayrıca gönüllü faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine, kültürel çalışmalardan spor organizasyonlarına kadar geniş bir çalışma alanı oluşturuyoruz. Çalıştaylarımızın üçüncüsünü de Alaçam ilçesinde gerçekleştirdik. Gençlerin gözünden Samsun’un sorunlarını dinledik. Önerilerini not ettik" dedi.



Başkan Demir: “Samsun gençlerle gülecek”

“Bu şehrin geleceğini inşa etmek istiyorsak, bu şehrin değerlerini, tarihi bağlarını nesilden nesle aktaracaksak, öncelikle gençleri anlayıp, onlarla birlikte yürüme kararında olmalıyız” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Tüm gençlerimizin sorunlarını ve taleplerini baş tacı ediyor ve çözüm için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gençler Türkiye’nin geleceğidir. Bunun bilinci ile şehrimizi yönetiyoruz. Geleceğe dair planlarımızda gençler daima bu işlerin merkezinde yer almaktadır. Bir derdimiz var, geleceğimiz daha güzel olabilir mi, gençlerimize daha güzel bir gelecek hazırlayabilir miyiz derdindeyiz” diye konuştu.



Öğrencilere TYT için çok fonksiyonlu soru bankası kitabı hazırlandı

Ayrıca, üniversite adayı 12. sınıf öğrencilerine desteklerini sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için çok fonksiyonlu soru bankası kitabı hazırladı. Tüm sayısal ve sözel konulara ilişkin kısa bilgilerin yanı sıra yaklaşık 10 bin sorunun karekod uygulamasıyla videolarla çözümlerinin de gösterildiği soru bankasının dağıtımına başlandı.

Çözülecek her doğru sorunun puanlamaya ve sonuca etki edeceği TYT testine, öğrencilerin daha çok soru çözerek hazırlanmalarına katkı vermek isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, soru bankası kitabı hazırladı. Branşında uzman öğretmenler tarafından MEB kazanımlarına uygun titizlikle hazırlanan soru bankası, çok fonksiyonlu olarak tasarlandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik Spor Şube Müdürlüğü tarafından 5 bin adet bastırılan ‘‘TYT Tüm Dersler Soru Bankası’ kitabında matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, coğrafya, tarih, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinde lise müfredat konularından sorular soruluyor. Akıllı tahtaya uyumlu ve çek kopar özellikli kitabın her sayfasının orta sütununda öğrencilerin soruların çözmesine yardımcı olacak bilgiler yer alıyor. Ayrıca soruların karekod ile video çözümleri de bulunuyor. Öğrenciler, karekodu akıllı cep telefonlarına okutarak video çözümüne ulaşılabiliyor.

12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılan kitaba ulaşmak isteyenlerin Büyükşehir Gençlik Hareketi’ne üye olmaları gerekiyor. Üyelik için belediyenin resmi internet sitelerine girecek öğrenciler, sayfanın alt kısmındaki ‘Büyükşehir Gençlik Hareketi’ görseline tıklayarak kişisel bilgileri dolduracak. Ardından öğrenciler kitap talebinde bulunacak. Talep eden Canik, İlkadım ve Atakum ilçelerindeki öğrenciler, ücretsiz soru bankasını Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’nden, diğer ilçelerdekiler ise ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alabilecek.

TYT Tüm Dersler Soru Bankası kitabıyla ilgili değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kitabın sınav öncesinde öğrencilere büyük fayda sağlayacağını söyledi. İçerdiği bilgilerin yanı sıra gerek soruların gerekse kalitesi gerekse çözümlerine ilişkin öğrencilere önemli kolaylıklar sağladıklarını ifade etti. “Pandemi sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için verdiğimiz online canlı ders desteğimize, soru bankası kitabıyla devam ediyoruz. Bu yıl TYT ve AYT sınavlarına girecek 12. sınıf öğrencilerimizin bilgilerini pekiştirmek ve daha çok soru çözmelerini sağlamak için çok fonksiyonlu soru bankası kitabı hazırladık” diyerek şunları söyledi:

“Her konunun sorularını, öğrenme sırasına göre oluşturduğumuz kitapta, öğrencilerimizin olay ve durumlara bakış açısını genişleten, problem çözme ve yorumlama güçlerini artıran sorular sorduk. İçindeki her testi, konuları iyi öğrenip öğrenmediklerini kolayca tespit edebilmeleri için değişik soru tipleriyle çeşitlendirdik. Sayfaların orta sütunlarında onlara rehber olacak bilgilere ve örnek soru çözümlerine yer verdik. Büyük bir hassasiyet ve titizlikle hazırlanan soru bankasını ücretsiz olarak öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu vesile ile TYT ve AYT sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

