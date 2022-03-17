Çanakkale Zaferi “Bu Vatan Bizim” konseriyle anılacak

Samsun Devlet Opera Ve Balesi, Çanakkale Zaferi’ni anmak üzere 18 Mart’ta özel bir konser gerçekleştirecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe’ye ait “Bu Vatan Bizim” adlı eserle seyirciyle buluşacak.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında, 18 Mart akşamı saat 20.30’da gerçekleşecek konseri, eserin bestecisi olan Kıvanç Tepe yönetecek. Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu tarafından gerçekleştirilecek konserde Ceren Mirza Küçük (mezzosoprano), Bilal Doğan (tenor) ve Özgür Aslan (bas) solist olarak yer alırken koro sanatçısı Şahan Gürkan anlatıcı rolünü üstleniyor. Konserin koro şefi Raushan Baigulakova.

“Bu Vatan Bizim” Kıvanç Tepe tarafından Atatürk ve silah arkadaşlarının ve Milli Mücadele sırasında şehit olan askerlerin anısına bestelendi. “Yaşamaz Ölümü Göze Almayan”, “Bir Hilal Uğruna”, “Kendini Tarihe Verenler” adlı üç bölümden oluşan eserin kompozisyonları, Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerindeki dörtlüklerden oluşuyor.

A. Seçil Küçükçelebi’nin başkemancı olarak yer aldığı konser 18 Mart 2022 Cuma akşamı saat 20.30’da Aydın Gün Salonu’nda dinleyici karşısına çıkacak.

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