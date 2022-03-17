FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı

İHA

FETÖ'den aranan öğretmen Samsun'da yakalandı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir öğretmen, Samsun'un Bafra ilçesinde gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek" suçlarından yakalama kararı bulunan S.Ş.(33) Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Bafra ilçesinin Evrenuşağı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan S.Ş.'nin örgütün eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyku apnesi olanlar Covid-19’u daha ağır geçiriyor
YEREL HABERLER Uyku apnesi olanlar Covid-19’u daha ağır geçiriyor
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum’dan güzel bir sonuçla ayrılmalıyız"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "İlk 6 hedefi için Erzurum’dan güzel bir ...
Bafra'da Geleneksel Sanat Merkezi hizmete giriyor
YEREL HABERLER Bafra'da Geleneksel Sanat Merkezi hizmete giriyor
Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonunda mahkemeye çıkartılan bir ...
Unutkanlığın böylesi
YEREL HABERLER Unutkanlığın böylesi
“Askıda Soru” uygulamasına öğrencilerden tam not
YEREL HABERLER “Askıda Soru” uygulamasına öğrencilerden tam not
AVM’de ‘Çanakkale Zaferi’ anma etkinlikleri
YEREL HABERLER AVM’de ‘Çanakkale Zaferi’ anma etkinlikleri
Çanakkale Zaferi “Bu Vatan Bizim” konseriyle anılacak
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferi “Bu Vatan Bizim” konseriyle anılacak
Şehitliklere 18 Mart'a özel 1915 çiçek
YEREL HABERLER Şehitliklere 18 Mart'a özel 1915 çiçek
Söz gençlerde Öğrencilere soru bankası
YEREL HABERLER Söz gençlerde Öğrencilere soru bankası
Bu proje 42 ili ve Türkiye yüzölçümünün yüzde 25’ini kapsıyor Havza yönetimi konusunda Türkiye’deki en büyük proje AB destekli “6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında “Kızılırmak Havzası Paydaş Danışma Toplantısı” Samsun’da yapıldı
YEREL HABERLER Bu proje 42 ili ve Türkiye yüzölçümünün yüzde 25’ini ...
Elektrik arıza ekipleri 'kesintisiz enerji' mücadelesine hazır
YEREL HABERLER Elektrik arıza ekipleri 'kesintisiz enerji' ...
'Masal Ormanı Projesi' hayata geçiyor
YEREL HABERLER 'Masal Ormanı Projesi' hayata geçiyor
Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi Davanın ilk duruşması 29 Mart Salı günü
YEREL HABERLER Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul ...
Yürekleri ısıtan yardım 50 öğrenciye mont ve bot yardımı
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan yardım 50 öğrenciye mont ve bot ...
Onur Anıtı´na saldıran kuzenler, 29 Mart´ta hakim karşısına çıkacak
YEREL HABERLER Onur Anıtı´na saldıran kuzenler, 29 Mart´ta hakim ...
“İstiklâl Mücadelemiz ve Mehmet Akif Ersoy” paneli
YEREL HABERLER “İstiklâl Mücadelemiz ve Mehmet Akif Ersoy” paneli
Samsun’un kaba yem ihtiyacı 1,2 milyon ton
YEREL HABERLER Samsun’un kaba yem ihtiyacı 1,2 milyon ton
Dünyanın en pahalı mantarı ‘trüf’ü radar köpekler buluyor Mantarlar kilosu 400 TL ile bin 500 TL arasında alıcı buluyor
YEREL HABERLER Dünyanın en pahalı mantarı ‘trüf’ü radar köpekler ...
Bafra'da asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bafra'da asayiş uygulaması
Samsun'da suç örgütü operasyonunda 6 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da suç örgütü operasyonunda 6 kişiye adli ...
Mutfak tüpü patladı, ev alev alev yandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mutfak tüpü patladı, ev alev alev yandı: 4 yaralı
19 Mayıs'ta çocuk kütüphanesi törenle açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta çocuk kütüphanesi törenle açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.