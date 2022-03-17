Samsun'daki 'ucube' alt geçitte yine kaza: 1 yaralı

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Samsun'da mühendislik hatası nedeniyle 'ucube' olarak adlandırılan alt geçitte yine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan K. idaresindeki 60 NF 450 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitteki beton dubalara çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Mehmet D.(55) yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yerde daha önce de sürekli kaza olması üzerine vatandaşlar yetkililerin önlem almasını istedi.

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