Elektrikli battaniye evi yaktı

Samsun’da elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.



Yangın, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Nuri Cerit Caddesi üzerindeki evin 2. katında meydana geldi. Evde 2 kişi bulunduğu sırada diğer odada açık unutulan elektrikli battaniye yangın çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangında ev ve eşyaları zarar gören aile yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi. Yangın çıktığı sırada dedesiyle birlikte evde bulunan Samet Öket, “Elektrikli battaniyeden dolayı bir anda oldu. Biz oturma odasındaydık. Yanan odaya geldiğimizde dumanlar çıkıyordu, giremedik müdahale edemedik. Mecburen itfaiyeyi aradık. Evdekileri de dışarı çıkardık” dedi.



Yangını duyarak eve gelen Mustafa Öket ise, “Dolaplar, giysiler ne varsa gitti. Çekyat, yatak komple yandı. Banyonun içindekiler de gitmiş. 2 tane kapım yanmış. Odanın içi komple yanmış. Beklenmedik bir olay nerden ne çıkacağı belli olmuyor. Ne çocukların giysileri kaldı ne dolaplar kaldı ne yatak odası kaldı çocukların” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.