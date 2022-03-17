Samsun'da okullar 1 günlüğüne tatil edildi

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Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitimöğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

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