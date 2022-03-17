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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ ile Amasya Üniversitesi arasında YÖS iş birliği protokolü imzalandı

İHA

OMÜ ile Amasya Üniversitesi arasında YÖS iş birliği protokolü imzalandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Amasya Üniversitesi arasında Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) yönelik iş birliğini kapsayan protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı imza attı. İmzalanan protokol metniyle; üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek yol, ortak ilke ve esasların düzenlenmesi, Türkiye’deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye’ye olan akademik ilginin arttırılması ile Türk üniversitelerindeki uluslararası öğrenci sayısının arttırılması hedefleniyor.
Bir yıl geçerli olacak protokolle uluslararası öğrenci alımında OMÜYÖS sınavı ilk yerleştirmede taraflarca tek sınav olarak kabul edilecek. OMÜYÖS sınav sonuçlarına göre yapılacak tercih başvurularında üniversite, yüksekokul, fakülte ve bölüm kontenjanları uluslararası öğrencilerin tercihine eşit şartlarda açık olacak ve sınav sonuçlarına göre uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları tercihler OMÜ tarafından ilgili üniversitenin kontenjanına doğrudan yerleştirilecek.
İmza töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, iki üniversitenin birlikte hareket ederek kendi öz kaynaklarını sağlıklı kullanılabilmesinin önemine dikkat çekerek uluslararası öğrenci alımında OMÜYÖS sınavının geçerli olacağı bir protokol imzaladıklarını söyledi.

“Protokolle üniversitelerin tanıtımına katkı sağlamak istiyoruz”
Üniversitelerin dünyaya açılmasında yabancı öğrenci sayısının önemine vurgu yapan Rektör Ünal, “YÖS sınavıyla gelen öğrencilerin hangi şehirde olursa olsun, o şehrin değerine, kültürüne ve ekonomisine katkı sağlayacak. Bu protokolle OMÜ’nün yaptığı YÖS sınavını ortak bir sınav olarak kabul edeceğiz. Protokolle hem üniversitelerin tanıtımına katkı sağlamak hem de yabancı öğrenciyi bir şehirde, bir üniversitede istediği bir bölüme giremiyorsa, istediği bölümün hangi şehirlerde, hangi üniversitelerde nasıl imkânlarla sunulduğunu gösteren bir çalışma yapılacak” diye konuştu.
Protokolle nitelikli öğrenci ve ülke sayısını arttırarak uluslararası öğrenci profilini güçlendirmek istediklerini söyleyen Rektör Ünal “Doğrudan eğitimi hedefleyen ve buraya geldiğinde iyi bir eğitim alıp kendi ülkesine döndüğünde de aldığı eğitimle ülkesinin; siyasetine, ekonomisine, eğitimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Sadece sınav çerçevesinde değil, bu iş birliğini Amasya Üniversitesi ile özellikle ArGe bağlamında sürmesini de arzu ediyoruz” dedi.

“Uluslararası öğrenci sayımızı arttırmak istiyoruz”
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ise iki üniversitenin iş birliğinin önemine değinerek “OMÜ ailesine teşekkür ediyoruz. Çünkü OMÜ çok büyük bir aile. Bu ailenin temsilcisi hocamız Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın da üniversitemize bu anlamda vereceği destek bizi ziyadesiyle memnun edecek. Çünkü bizim özellikle uluslararası öğrenci açısından fakir bir üniversite olduğumuzu belirtmemizde fayda var. 59 civarında bir uluslararası öğrencimiz var bu nedenle uluslararası öğrenci sayımızı arttırmak istiyoruz. Ama OMÜ’nün 80 merkezde yapmış olduğu sınavdan Amasya Üniversitesinin öğrenci alması bizim açımızdan mutluluk verici bir olay. Dolayısıyla biz hem öğrencilerimizin profillerini dünya açısından düşündüğümüzde çok zenginleştireceğiz hem de üniversitemizin tanınması ve gelişimine katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.
İmzalanan protokolle OMÜYÖS sınavının sorularının hazırlanması, basılması, sınav merkezlerinin ayarlanması, gerekli tanıtım, duyuru ve ilanların yapılması gibi işlemler OMÜ tarafından yürütülecek.

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