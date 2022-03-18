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Kazada ölen Sibel'in hayali, matematik öğretmeni olmakmış

DHA

Kazada ölen Sibel'in hayali, matematik öğretmeni olmakmış


Tayfur KARAMustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, servis minibüsünün takla attığı ve ikizi Sevgi Şahin´in yaralı kurtulduğu kazada ölen lise öğrencisi Sibel Şahin (15) için okulunda mevlit okutuldu. Sınıf arkadaşları, adını okullarında yaşatmak isteyip, dualarla andığı Sibel'in tek hayalinin, matematik öğretmenliği olduğunu söyledi.
Kaza, 9 Mart günü sabah saatlerinde, Yakakent ilçesi Kuzuören Mahallesi'nde meydana geldi. Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Kazada Sibel Şahin hayatını kaybetti, ikizi Sevgi Şahin ile 5 öğrenci ve sürücü de yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Sibel Şahin'in ölümüyle sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, büyük üzüntü yaşadı. Şahin, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi, kazadan yaralı kurtulan ikizi de tedavisinin ardından taburcu edildi.
'SIRASINA BAKTIĞIMDA YOKLUĞUNU HİSSEDİYORUM'
Sibel Şahin için okulunda; ailesi, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla mevlit okutuldu. Sınıf arkadaşları, adını okullarında yaşatmak isteyip, dualarla andığı Sibel'in tek hayalinin, matematik öğretmeni olmak olduğunu söyledi.
Sibel Şahin'in saygılı bir öğrenci olduğunu belirten sınıf arkadaşı Oğuzhan Kaya, "Çok üzüldük, sınıfımızdan birisiydi. Dersleri ve özellikle sayısalı çok iyiydi, matematik öğretmeni olmak istiyordu. Kütüphaneye ya da hastaneye ismi verilebilir. İnşallah mekanı cennet olur" dedi.
Sibel Şahin'in yakın arkadaşı Büşranur Korkmaz da "Köyden gelip gidiyordu. Yakın arkadaşımdı. Çok iyiydi, sakindi fazla konuşmuyordu, kendi halindeydi. Keşke böyle olmasaydı, yanımızda olsaydı. Kötü hissediyoruz. Sırasına baktığımda yokluğunu hissediyorum" diye konuştu.
Arkadaşı Cafer Yılmaz ise "Çok üzüldüm. Çok iyi ve sessiz, sakin birisiydi. Cenazeye gittim; ikizinin durumu iyi fakat psikolojisi iyi değildi. Allah rahmet eylesin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN
2022-03-18 09:55:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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