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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor ile B.B. Erzurumspor 4. randevuya çıkıyor

İHA

Samsunspor ile B.B. Erzurumspor 4. randevuya çıkıyor

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşılaşacak B.B. Erzurumspor ve Samsunspor, tarihlerindeki 4. randevuya çıkacaklar.
Samsunspor ve B.B. Erzurumspor daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 1’ini Samsunspor kazanırken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım Erzurum’da ise 1 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşma da 11’lik beraberlik ile sonuçlandı.
Ligde bu sezon 26 maç oynayan Samsunspor, geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 39 puan toplayabildi. Rakip filelere 43 gol gönderen kırmızıbeyazlılar kendi kalelerinde ise 34 gol gördü. Samsunspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 12 maçın 9’unda puan kaybı yaşadı.
B. B. Erzurumspor ise bu sezon şu ana kadar 27 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 44 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 40 gol gönderen Erzurum temsilcisi, kendi kalesinde ise 31 gol gördü. B. B. Erzurumspor bu sezon kendi sahasında oynadığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak sadece 4 maçta puan kaybı yaşadı.
19 Mart Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak müsabakayı Burak Pakkan, Serdar Diyadin ve Mehmet Ali Akkor hakem 3’lüsü yönetecek.

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