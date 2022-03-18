Samsun'da Çanakkale şehitleri anıldı Kar altında yapılan törende şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu, dua yapıldı

Samsun’da, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” kapsamında düzenlenen törende şehitler dualarla yad edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla İlkadım ilçesindeki Kıranköy Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Akabinde kürsüye gelerek günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Aziz şehitlerimiz; her karışı kanlarınızla sulanmış aziz vatanımızın her köşesinde, manevi huzurlarınızda sizleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğrunda, seve seve ölüme giderek, şehitlik makamına ulaştınız. Benzeri görülmemiş istiklal mücadelesinin habercisi Çanakkale'de, tüm imkansızlıklara rağmen birlik, beraberlik, dayanışma ve koca bir iman ile destansı bir zafer kazandınız. Bizler de bu zaferle yoğrulmuş Çanakkale ruhu ile muasır medeniyet yolunda ilerlerken, bizi millet yapan değerlerimizi daima canlı tutmaya ve yüceltmeye, aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum" dedi.

Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından Kur’anı Kerim okundu, İl Müftü Seyfullah Çakır tarafından dua yapıldı. Program Vali Dağlı ve beraberindekilerin şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla son buldu.

Törene AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, askeri ve mülkü erkan, il müdürleri, şehit aileleri, gaziler, STK temsilcileri, KYK yurtlarında kalan öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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