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Samsunlu öğrenciler 12 kategorinin 6’sında 1.’lik kazandı

İHA

Samsunlu öğrenciler 12 kategorinin 6’sında 1.’lik kazandı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finalinde Samsunlu öğrenciler 12 Kategorinin 6’sında birincilik kazandı.
TÜBİTAK tarafından bu yıl 53.sü düzenlenen ve Türkiye’de 12 bölgede gerçekleşen yarışmanın Samsun bölge finali ödülleri sahiplerini buldu. 12 alandan projelerin yer aldığı yarışmada bu yıl Türkiye finaline gönderilmek üzere 18 proje seçildi. Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Tokat, Kastamonu, Sinop illerinden okulların katıldığı yarışmada Samsun, Türkiye finaline gönderilecek 18 projenin 6’sı hak kazandı. 36 proje ile bölge sergisine katılan Samsun; 6 birincilik, 4 ikincilik, 2 üçüncülük alarak toplamda 12 ödül aldı. Ödül alan projeler şu şekilde:
Değerler Eğitimi alanında “Hibrit Eğitim Yöntemi İle Liseye Başlayan Öğrencilerin Okul Aidiyet Duygularını Geliştirmeye Yönelik Bir Program: Ata'vakıf Erdem Hareketi” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ülkü dal danışmanlığında Ceren aktaş ve Rabia Rana Çiçek birincilik, Fizik alanında “Fotovoltaik Paneller ile Oluşturulan Jeneratör Yardımıyla Enerji Üretimi” projesi ile Aziz Atik Fen Lisesi’nden Hakan kargılı danışmanlığında Elif Burcu Kayaoğlu ve Dilara Özdemir birincilik, Psikoloji alanında “Yüz Yüze Eğitimde Liseli Gençlerin Yaşadığı Maske Körlüğünün İletişim Becerileri Üzerindeki Etkisi ve Gözlerden Duygu Okuma Uygulaması” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anafartalar Anadolu Lisesi ortaklığı ile Lale Yenice danışmanlığında Ceren gül ve Aysu Ela Yenice birincilik, Sosyoloji alanında “Ortaöğretim 11. Ve 12. Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Algısı” projesi ile İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nden Filiz Gökçe Zengin danışmanlığında Nehir Dilsiz ve Zeynep Göktaş birincilik, Sosyoloji alanında “1825 Yaş Arası Gençlerin Dijital Şiddet Algısı (Samsun Örneği)” projesi ile İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi’nden Filiz Gökçe Zengin danışmanlığında Elif Semiz ve Nehir Yetici birincilik, Türk Dili ve Edebiyatı alanında “(Ay Karanlık) Ergenlerin GotikKorku Edebiyatına Duydukları İhtiyacın Seberpleri ve Bu İhtiyacın Web Ortamında Giderilmesi” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Nur Öçal danışmanlığında Şevval Başarslan, Gülizar Dila Gençkurt ve Elif Zehra Özdemir birincilik, Fizik alanında “Yıldızlı Gökyüzü Parkı” projesi ile Özel Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen Ve Teknoloji Lisesi’nden Özgür türk danışmanlığında Berk Kapukıran, Elifnaz Sönmez Güneş Duru Cansu Aralan ikincilik, Sosyoloji alanında “Z Kuşağına Mensup Genç Kadın Seçmenlerin, Dijital Feminist Eğilimlerinin, Seçmen Tipolojilerine Olan Etkisinin Demografik Değişkenler Işığında İncelenmesi” projesi ile Özel Samsun Sınav Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinden Adnan Demirci danışmanlığında Zeynep Türktemel ve Zeynep İzgi Temurlenk ikincilik, Türk Dili ve Edebiyatı alanında “Mesnevi ile Bibliyoterapi: Bir Bibliyoterapi Olarak Mevlana'nın Mesnevi'sindeki Hikâyelerin İyileştirici Gücünün Lise Öğrencileri Üzerinde Uygulanabilirliği” projesi ile Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Sema Yetik danışmanlığında Akgül Damla Kurt ve Nisa Nur Şimşek ikincilik, Yazılım alanında “Cep Laboratuvarı Projesi” ile Özel Samsun Bahçeşehir Koleji Atakum Fen ve Teknoloji Lisesinden Özgür Türk danışmanlığında Çağan Öztopal, Ömer Berke Yiğit, Arda Karatepe ikincilik, Değerler Eğitimi alanında “Değerlerin Farkındalığı” Projesi ile Samsun Çarşamba Fen Lisesinden Murat Çelebi danışmanlığında Sevgi Türe, Arzu Taşova ve Esma Çakır üçüncülük, Matematik alanında “Parabol ve Simetrik Fonksiyonlarda Oransal Dağılımlar” projesi ile Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Cevdet Bayar danışmanlığında Emir Tomrukçu üçüncülük ödülü aldı.
Ödül törenine katılan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Büyük bir özveri ile yarışmaya hazırlanan, bölge finaline kalan ve derece alan tüm okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, Türkiye finali yarışmasına katılacak okullarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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