Enerji sektöründe AR-Ge Maraton Hızlandırma Programı

Enerji sektöründe yenilikçi projelere yön verecek olan 5 ilden üniversitelerin katılacağı "ARGE Maraton Hızlandırma Programı" başladı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ.(YEDAŞ) hizmet bölgesinde yer alan öğrenci, akademisyen ve startup’ların katılım sağlayacağı elektrik dağıtım sektörüne yönelik "ARGE Maraton Programı"nın açılış protokolü imzalandı. ARGE Maraton Programı YEDAŞ hizmet bölgesinde yer alan 5 ilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Samsun Üniversitesi(SAMÜ), Ordu Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi iş birliği ile elektrik dağıtım sektöründe inovasyona yön verecek.



YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ARGE Maraton Programı için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol hakkında bilgi veren Bora, "ARGE Maraton Programı YEDAŞ hizmet bölgesinde yer alan üniversitelerde bulunan öğrenci, akademisyen ve startup’ların katılım sağlayacağı, elektrik dağıtım sektörüne yönelik ARGEinovasyon fikirlerinin sunulacağı bir fikir yarışması. Hızlandırma programının amacı ise startup’lar ve öğrencilerin girişimciliğeinovasyona olan ilgilerini artırmak, inovatif ve topluma faydalı iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak. Bu kapsamda elektrik dağıtım sektörüne yönelik yenilikçi fikirler değerlendirilecek” dedi.

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