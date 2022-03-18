Atakum Belediyesi’nden aralıksız kar mücadelesi

Atakum Belediyesi kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Samsun genelinde etkili olan kar yağışı, Atakum’da da etkisini gösterdi. Şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir sorunun yaşanmaması için kent genelinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin kırsal mahallelerinin yanı sıra merkezdeki ana arterler, üst geçit, kaldırım gibi işlek yerlerde kar küreme çalışması yapıldı. Çalışmalarda buzlanmalara karşı tuzlama araçlarının yanı sıra greyder, kepçe, lastikli dozer, kar küreme kamyonu gibi birçok iş makinesi kullanıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyip bilgi alan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ekiplerimiz, Atakumluların hiçbir şekilde mağduriyet yaşamaması için görevleri başındalar. Özellikle acil hastalarımızın sağlık hizmetlerinden zamanında faydalanabilmesi için ulaşımda hiçbir aksaklığa izin veremeyiz. Yurttaşlarımızın hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek" dedi.

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