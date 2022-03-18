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Samsun'da fındıkta verim artırılacak Türkiye’de fındık üretiminde ikinci sırada yer alan Samsun’da bahçelerde rehabilitasyon çalışmaları yapılacak

İHA

Samsun'da fındıkta verim artırılacak Türkiye’de fındık üretiminde ikinci sırada yer alan Samsun’da bahçelerde rehabilitasyon çalışmaları yapılacak

Türkiye’de fındık üreten iller arasında ikinci sırada yer alan Samsun’da fındık alanlarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile verim artırılacak.
Samsun’da fındık üretimi yapılan 13 ilçede kullanılmak üzere alınan 451 bin TL’lik ekipman ve alet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan Fındıkta Teknik Uygulama Ekiplerine teslim edildi. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanmakta olan "Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi” kapsamında aletekipman dağıtımı, "Patlıcan İncir Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında patlıcan inciri fidanı dağıtım töreni Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katılımıyla yapıldı.
Eylül 2022 ve Eylül 2024 tarihleri arasında 2 yıl olarak planlanan Fındık Bahçeleri Teknik Uygulamalarla İyileşiyor Projesi ile fındık yetiştiriciliği yapılan 13 ilçede, 500 mahallede oluşturulacak örnek fındık bahçelerinde en az bin fındık üreticisiyle çalışılması planlandı. İlçelerin fındık alan büyüklükleri dikkate alınarak il/ilçe müdürlüğü koordinasyonunda; ilçe sivil toplum kuruluşları, ziraat odaları, üretici birlikleri teknik personelleri dâhilinde projede toplam 24 adet “Fındıkta Teknik Uygulama Ekibi” oluşturuldu.
Bu doğrultuda proje kapsamında 451 bin 199 TL değerinde 5 adet sırt akülü çapa makinesi, 25 adet budama seti, 25 adet motorlu testere, 13 adet sırt atomizörü, 52 adet budama makası, 26 adet budama testeresi, 26 adet fındık bıçkısı, 25 adet kalında dal budama makası, 14 adet baltalı demir orak, 14 adet uzun ağızlı bel kürek, meyvecilik birimince makineyle çilek bahçeleri artık kolay kurulacak projesinde kullanılmak üzere çilek masura, sulama borusu, mal ve 1 adet çekim makinesinin alımı yapıldı. Ayrıca Patlıcan İnciri Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının finansman desteği 33 üreticiye yeni kuracakları 50 dekar alan için bin 500 adet patlıcan inciri fidanı teslim edilecek.

“Üretimde biraz daha çeşitlendirerek ve stratejik olarak gitmek gerekiyor”
Dağıtım törenin konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Samsun tarım memleketidir. Geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konudur. 2 tane önemli ırmağı olan Yeşilırmak ve Kızılırmak onun yanı sıra bereketli ovaları vardır. Tarımsal açıdan gerçekten çok güzel imkânlar sağlıyor. Yeter ki biz bunları değerlendirelim. Toprağımız bereketli, sularımız iyidir. Bundan sonrası da birazda bize kalmış. Biz 2 haftada bir ilçe programı yapmazsak zaten rahatsız oluyoruz. Üretime daha fazla döndüreceğiz. Önümüzde iklim değişikliği dediğimiz bir konu var. Samsun’da yetişen ürün çeşitliliğine sahip olan il azdır. Bizim hemen 150 kilometre ötemizdeki illere bakın 10’u geçmez. Ben geldiğimde müdür beye zeytin burada olur dedim. Bin sene önce Samsun’da zeytinin olduğunu ben okudum. Zeytin buranın önemli türlerinden birisidir. Tropikal meyvelerle ilgili de çalışmalar başladı. Ejder meyvesi olsun, diğerleri olsun bir çalışma başladı. Üretimde biraz daha çeşitlendirerek ve stratejik olarak gitmek gerekiyor. Bol bir şekilde bir ürünü üretmekten çok daha değerli olan ürünü üretmeye doğru yönelmek daha önemli hale geldi” dedi.

“Rehabilitasyon çalışmaları yapılacak”
Proje hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, “Samsun’da 1 milyon 168 bin dekar alanda yılda 116 bin 500 ton fındık üretimi yapıyoruz. Bu de ülke üretiminin yüzde 17’sini karşılıyor. Tabii, bu rakamlara baktığımızda dekara 100 kilo düşüyor. Yüksek yerlere çıktığımızda bu rakam azalıyor. Çünkü aynı yükseltide hem 500 kilogram veren alanlarımız var hem de 200 kilo veren var. Baktığımızda bahçelerin bakımı ile doğrudan orantılıdır. Geldiğimizde ilk hedefimiz bu ürünlerimizin, bu fındık meyvemizin mutlaka bahçelerinin rehabilite edilmesi sağlamamız gerektiğini düşündük. 55 hedefimizin 8’inci hedefi olarak bunu gündemimize aldık. Bu kapsamda 13 fındık üretimi yapılan ilçelerimizde 24 grup belirledik. Bu 24 tane fındık rehabilitasyon ekiplerine toplam bin çiftçimizin bahçesinde rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Bunların makine teçhizat alımları ile ilgili malzemeler aldık” diye konuştu.
Etkinlik toplu fotoğraf ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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