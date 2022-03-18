OMÜ'de Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı kutlandı

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18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılını sunumlar, sanatsal ve görsel etkinliklerle kutladı.

Dekanlık bünyesindeki Mavi Salon'da yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk'un açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Rıza Karagöz'ün “Çanakkale Savaşı’nın Tarihe Düşürdüğü Notlar”, Doç. Dr. Selçuk Özbalcı'nın “Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Ruhu”, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Alper Tarım'ın “Çanakkale Savaşı ve Tıbbiyeliler” ile Dr. Öğr. Üyesi Murat Derebey'in “Çanakkale SavaşıBilinmeyen Hikâyeler” adlı sunumlarını davetliler büyük bir ilgiyle takip etti.

Program, Çanakkale türkülerini seslendiren Ferhat Hantal ve Ufuk Filikçi'nin mini konseriyle sona erdi.

Etkinliğe Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı ve Prof. Dr. Tevfik Sünter, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Davut Güven ve Doç. Dr. Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, öğretim üyeleri, asistanlar, öğrenciler ile Tıp Fakültesi personeli katıldı.

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