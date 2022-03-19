Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi

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Samsun’da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi. Kazada, 4 araç hasar gördü.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan cip taşıyan tır, yol üzerinde meydana gelen gizli buzlanma dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulduktan sonra tırın dorsesi yol kenarındaki refüje düştü. Tırın dorse kısmının devrilmesi sonucu tırda bulunan 4 araç hasar aldı. Polis, karayolunu trafiğe kapatırken tır, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Maddi hasarlı olarak atlatılan kazada 45 dakika kapalı olan SamsunOrdu Karayolu tekrar trafiğe açıldı.

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