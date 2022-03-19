Doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomlar teleskop yapıyor Yerli ve milli malzemelerle piyasanın yarı fiyatına teleskop yapıyorlar Amatör astronomlar Samsunluları uzay ile buluşturacak

Samsun'da doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör astronomların yapımını üstlendiği teleskoplar ile Samsun halkının gökyüzü ile buluşması sağlanacak.

Samsun'da meraklı amatör astronomlar için Samsun Amatör Astronomi Topluluğu (SAAT) tarafından teleskop yapımı eğitimi verilip teleskop yapmaları içinde de imkân sağlandı. Özgür Türk ve Dahiliye Uzmanı Dr. Metin Eser tarafından kurulan topluluk, aktif olarak aynalı teleskop yapımına başladı. SAAT olarak astronomi sunumları, teleskop kullanımı eğitimleri ve teleskoplarla gökyüzü gözlemleri etkinliği de yapılırken, aktif olarak dört adet aynalı teleskop yapımına da başlandı. Teleskop yapımına başlayan Dr. Kübra Nur Okutan, fen bilgisi öğretmenleri Cansu Türk ve Uğur Akdin ile görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Çolak, haftada bir gün olmak üzere 8 hafta sürecek olan çalışmalara başladı. Özgür Türk ve Dr. Metin Eser eğitimci, hemşire Melek Eser ile üniversite öğrencisi Ege Eser de yardımcı eğitimci olarak olarak katıldıkları çalışmalarda sekiz hafta sonra tamamlanması planlanan teleskoplarla geniş halk kitlesine açık gökyüzü gözlem etkinliği düzenleyecekler.



"Kullanılan malzemeler tamamen yerli ve millidir"

Dr. Metin Eser yaptığı açıklamada, "Teleskoplarını yapan amatör astronomlarımız arasında fen bilgisi öğretmeni, fizikçi, görsel sanatlar öğretmeni, hekim ve hemşire gibi farklı meslek gruplarından kişilerin olması atölyelerimizin meraklı herkesin katılabileceği bir ortam olduğunu göstermektedir. SAAT’te yapılan teleskopların tüm matematiksel hesaplamaları ve modelleri tamamlanmakla birlikte kullanılan malzemeler tamamen yerli ve millidir. Teleskop yapım atölyesinde yapılan teleskop aynalarının kaba aşındırma, ince aşındırma, cilalama ve kaplama işlemleri yapıldıktan sonra optik ve mekanik parçaları montajlanacaktır. Yapımı tamamlanan teleskoplarla gökyüzü gözlem etkinlikleri yapılacak. Atölyede üretilen teleskoplarla gözlemciler milyarlarca kilometre ötelerde bulunan gök cisimlerini inceleyebilecekler. Böylece katılım sağlayan her yaştan meraklılar astronomi ve uzay konularında uygulamalı etkinlikler yaparak gökyüzünü daha yakından tanıyacaklar" dedi.



"Teleskoplar piyasanın yarı fiyatına üretiliyor"

Teleskop yapımı hakkında bilgi veren Dr. Eser, "Cam ve zımpara tozunu birbirine sürterek çukur ayna şekli elde ediliyor. Daha sonra çukur ayna alüminyum kaplama veya krom kaplama ile kaplanıyor. Amacımız ülkemizde olan malzemelerden tamamen kendi teleskopumuzu kendimiz yapmak. Bunu da herkesin 7'den 70'e yapabileceğini gösteriyoruz. Şu anda atölyede 4 adet teleskop üretiliyor. Üretilen teleskoplar piyasa fiyatının yarı fiyatına üretiliyor. Cam ve kimyasallar kullanılarak istediğimiz odak uzaklığındaki bir teleskopu yapabiliyoruz" diye konuştu.



"Samsun'umuzu uzay ile buluşturacağız"

Özgür Türk ise "Samsun Amatör Astronomi Topluğu olarak astronomiye gönül vermiş insanlarız. İlk etapta bir teleskop yapıyoruz. Teleskopu yaparken öncelikle en önemli kısım olan aynadan başladık. Şu anda camları aşındırıyoruz. Kaba aşındırma aşamasındayız. Daha sonra ince aşındırma ve cilalamasını yaptıktan sonra kaplamasını yapacağız. Kaplaması bittikten sonra da bu teleskopları oluşturarak gözlemlere başlayacağız. Bu gözlemlerle gezegen gözlemleri, ayın kraterleri, derin uzay gözlemleri yapabileceğiz. Zaman zaman halka açık gözlem etkinlikleriyle Samsun'umuzu uzay ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

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