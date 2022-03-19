Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin proje başarısı

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) gerçekleştirilen "53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Sergisi ve Yarışması"nda 3 proje ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

1417 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Samsun Bölge Sergisi'nde Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerinden 12 kategoride 100 proje davet edildi. 17 Mart 2022 Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, bölge sergisine 8 projesi ile davet edilen ve 5 projesinin ödül aldığı Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi damgasını vurdu. Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri değerler eğitimi, psikoloji ve Türk dili edebiyatı kategorilerinde bölge birincisi olarak 3 proje ile Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Ayrıca Türk dili edebiyatı alanında ikincilik, matematik alanında ise üçüncülük alarak büyük bir başarıya imza attı. Böylece bölgede en çok ödül alan ve Türkiye TÜBİTAK Araştırma Projeleri Sergisi'ne en fazla sayıda proje ile davet edilen okul olma başarısını gösterdi.

Okul Müdürü Fatma Akyol, “Bölge sergisine 8 proje ile davet edildik; bu okulumuz adına çok güzel ve mutluluk verici bir başarı. Hedefimiz Türkiye finalleri idi. Öğrencilerimiz pandemi, sosyal sorumluluk projeleri gibi alanlarda güncel ve özgün projeler hazırladılar. Edebiyata farklı bakış açıları kazandıracak fikirler ortaya attılar. Bölge sergisine katılan 8 projemiz de birbirinden başarılı idi. Çok şükür 5’i dereceye girdi ve 3’ü Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu başarının arkasında yılların birikimi, öğrenci ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin desteği var. İnşallah burada derece yapan öğrencilerimiz gelecekte Türkiye’nin bilim insanları olurlar, Türkiye’nin geleceğine yön veren bireyler olurlar. Biz öğrencilerimizi Türkiye’nin geleceğine hizmet etmeleri doğrultusunda yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

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