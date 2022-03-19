Asker eğlencesinde kan aktı: 1 yaralı

Nevruz ne zaman, hangi gün kutlanacak 2022?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde asker eğlencesinde silahla ateş edilmesi sonucu kazara vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kuşcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düzenlenen asker eğlencesinde H.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun arkadaşı 3 çocuk babası Ahmet T.'ye (39) isabet etti. Sırt boşluğundan giren kurşun karın boşluğundan çıktı.

Yaralanan Ahmet T., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası arkadaşını kazayla vuran H.S., jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.