Samsun'da alacak-verecek kavgası: 2 yaralı

Samsun'da bir şahsın bin lira alacağı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bin lira alacak yüzünden çıkan kavgada yumrumlar ve silahlar konuştu. Kavgada tabancayla vurulan E.C. ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan B.Ö. (29) ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. B.Ö.'nün kolunda kırık ve kaburgasında çatlak olduğu tespit edildi. B.Ö. polise verdiği ilk bilgide, "Bin lira borcum vardı. Bu para için bana 45 kişi saldırdı. Bende silah yoktu. Bana onlar tabancayla ateş açtı. Ben kimseyi silahla yaralamadım" dedi.

Polis, yaralanan E.C.'nin kim tarafından vurulduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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