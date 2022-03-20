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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da 110 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

İHA

Samsun’da 110 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede kapanan 110 mahalle yolunun açılması için mücadele ediyor. 286 personel ile sahada olan ekipler, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için yoğun mesai yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, karla kapanan yolları açmak için 14 ilçede çalışma yürütüyor. Karla mücadele kapsamında sorumluluk alanında bulunan yol ağlarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için meteorolojinin uyarılarını da göz önünde bulunduran ekipler, öncelikle 112’den ve vatandaştan gelen talepleri değerlendiriyor.
Bu kapsamda 30 greyder, 10 dozer, 20 traktör kepçe, 17 lastikli loder, 1 paletli loder, 50 kar bıçaklı kamyon, 15 arazöz, 18 mini case olmak üzere toplamda 161 adet kamyon ve iş makinası ile sahada toplam 286 personel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kapalı olan Terme’de 4, Salıpazarı’nda 5, Ayvacık’ta 6, 19 Mayıs’ta 8, Bafra’da 7, Alaçam’da 12, Yakakent’te 2, Asarcık’ta 15, Ladik’te 10, Vezirköprü’de 10, İlkadım’da 5, Atakum’da 8, Canik’te 8 ve Tekkeköy’de 10 olmak üzere toplam 110 mahalle yolu ulaşıma açılıyor.
Kar yağışının sürdüğü yüksek kesimlerde mağduriyet yaşanmaması için yoğun mesai yapan ekipler, ana arterler ve caddelerde de yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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