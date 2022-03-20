Büyükşehir’e ‘Kurumsal Kültür Sanat’ ödülü

AK Parti Yerel Yönetimler Kültür ve Sanat Kongresi’nde Samsun Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Kurumsal Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Kültür ve Sanat Kongresi, yerel yönetimlerin kültürel çıktıları değerlendirildi. Ayrıca sonraki yılların kültürsanat faaliyetlerinin yol haritasının çıkarılacağı kongrede Samsun Büyükşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ'ın yanı sıra partinin üst kademesi, belediye başkanları, yazar, tarihçi, kültür ve sanat insanlarının katıldığı kongrede Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yer aldı.

Kongreye yaklaşık 200 belediye başkanı, belediyelerin kültür ve sosyal işlerden sorumlu daire başkanları ve müdürleri de katıldı. AK Parti'nin kültür ve sanata bakışı, AK Parti belediyeciliğinde kültürsanatın yeri, kültürsanatmekan yönetimi ile dijital dünyada kültürsanat gibi birçok konu, kongrenin gündeminde yer aldı.

Ayrıca yerel yönetimlerde kültürsanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyeler de ödüllendirildi. Bu ödüllerden biri de Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne verildi.

Büyükşehir Belediye Konservatuarı Kafkas Halk Dansları Topluluğu, Kurumsal Kültür Sanat Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Mustafa Demir ödülü, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ’ın elinden aldı.

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