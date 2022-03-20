Samsun'da eğitime kar engeli

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Samsun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullara 1 gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık, Ayvacık, Ladik ilçelerinde tüm okulların yarın yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada İlkadım ilçesi hariç diğer 13 ilçede de çeşitli okullara kar tatili verildi.

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